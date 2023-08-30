Парень заказал Xbox, но получил шокирующий "презент"

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В Одессе мужчина заказал на платформе объявлений приставку Xbox с наложенным платежом. Однако на почте он получил камни и монтажную пену в коробке.
На почте мужчина перед оплатой решил проверить приставку Xbox.
Он вставил в сеть и проверил, светится ли кнопка включения приставки.
Однако когда мужчина приехал домой, то оказалось, что кнопка на устройстве это единственное, что работает в приставке. К тому же, внутри он обнаружил камни и монтажную пену.
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