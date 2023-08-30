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Парень заказал Xbox, но получил шокирующий "презент"

Парень заказал Xbox, но получил шокирующий "презент"

Автор:
30 августа 2023 09:38
Сообщество : Мошенничество
Метки: xbox   Видео   геймер   монтажная пена   обман   приставка   
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В Одессе мужчина заказал на платформе объявлений приставку Xbox с наложенным платежом. Однако на почте он получил камни и монтажную пену в коробке.

На почте мужчина перед оплатой решил проверить приставку Xbox.


Он вставил в сеть и проверил, светится ли кнопка включения приставки.


Однако когда мужчина приехал домой, то оказалось, что кнопка на устройстве это единственное, что работает в приставке. К тому же, внутри он обнаружил камни и монтажную пену.

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Метки: xbox   Видео   геймер   монтажная пена   обман   приставка   
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8  комментариев
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1k
naf-naf Час назад
Я понимаю это такая месть за то, что украинские мошенники поголовно звонят в Россию и разводят на деньги
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10k
Алексей 17 минут назад
сразу видно,перепрошитая
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3k
kca-opa 39 минут назад
Один раз на али заказал батарейку для БИОС ноутбука, там не таблетка, а маленькая на 12В с проводами, ну получил, всё норм, в бумажном пакетике запечатанном, внутри в плёнке батарейка, поставил, а в ноут чтоб поставить надо вообще весь разобрать, полностью, включаю - БИОС слетает, закрались смутные сомнения, пришлось опять разбирать, аккуратненько лизнул выводы, 12В, всё-таки, ну и какие 12, полный 0, с тех пор в этой помойке ничего заказывать не буду
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34
Konst Час назад
Зачем нам эта информация из недружественного государства?
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11k
Владимир Час назад
А мог бы и повестку. Так что пусть не огорчается.
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16k
Совранский Час назад
Камни есть? - есть!, пена(и остальное) есть? - есть!
Сиди - играй!
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Автор лайкодрочер.
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28k
Lehoia Час назад
"шокирующий "презент".... Заголовок типичного лайкодрочера.
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