Парень заказал Xbox, но получил шокирующий "презент"

На почте мужчина перед оплатой решил проверить приставку Xbox.

Он вставил в сеть и проверил, светится ли кнопка включения приставки.

Однако когда мужчина приехал домой, то оказалось, что кнопка на устройстве это единственное, что работает в приставке. К тому же, внутри он обнаружил камни и монтажную пену.