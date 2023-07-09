Раскрытие очередного мошеннического трюка

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Наблюдаем за перемещением зелёного шарика. Ловкость рук и сплошное мошенничество!
Старо как мир, а люди верят.
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<<лох не мамонт - не вымрет>>
ЗЫ Хотя в моем городе такой умелец Мэром был)))
А вот его нет.
С вас не берут денег, только смотрите."
(С) "Трест, который лопнул."