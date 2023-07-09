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Раскрытие очередного мошеннического трюка

Раскрытие очередного мошеннического трюка

Автор:
09 июля 2023 12:27
Метки: Видео   интересно   ловкость   люди   напёрстки   обман   трюк   
6369
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1

Наблюдаем за перемещением зелёного шарика. Ловкость рук и сплошное мошенничество!

Старо как мир, а люди верят.

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Метки: Видео   интересно   ловкость   люди   напёрстки   обман   трюк   
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22  комментария
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18k
Вася 5 часов назад
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20
Андрей 17 минут назад
Лоха не жалко
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10k
Dabus Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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14k
Shtoppi 2 часа назад
<<Старо как мир, а люди верят.>>
--------
<<лох не мамонт - не вымрет>>
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7k
perekrestok 3 часа назад
В одном фильме (название запамятовал) в аналогичной игре девушка указала на один стаканчик и тут же опрокинула два остальных. Раз в двух нет, то значит шарик в третьем. то есть после того, как организатор останавливает руки надо чтобы он больше стаканчики не трогал.
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8k
soar 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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5k
Трям 3 часа назад
Прям так и просится...
Ссылка youtu.be
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661
Vas_26 3 часа назад
Руки ломать в нескольких местах таким фокусникам...

ЗЫ Хотя в моем городе такой умелец Мэром был)))
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32k
koleos72 3 часа назад
Тут самое главное чтобы тебя прикрывали человек пять! Они же и лохов заманивают, и кассу вовремя снимают.
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10k
Vacony 4 часа назад
при всех этих трюках, надо что бы "раздающий" после перемещений физически устранялся от столика. и будет все по честному )
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17k
Александр Сучков 4 часа назад
Было еще проще- шарик поролоновый. При движении наперстков рядом делалась щелка у обоих и шарик попадал в следом идущий наперсток вообще незаметно. Всё это уже старо....
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29k
Aqueronte 4 часа назад
Ловкость рук и никакого мошенничества
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
207
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207
piharev1 pka2004 4 часа назад
тебя то как бл.я.дь обманули
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42k
Per aspĕra ad astra 5 часов назад
"Вот он есть.
А вот его нет.
С вас не берут денег, только смотрите."
(С) "Трест, который лопнул."
Ссылка www.youtube.com
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14k
Kucher 5 часов назад
У О. Генри рассказ есть, называется "Развлечения современной деревни".
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