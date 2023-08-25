Геймерша заказала игровой ноутбук за 100 тысяч рублей, но ей прислали вместо него… две доски

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Можете получить и чиненный хлам, и нашпигованную вирусами помойку...
1. Работал с "самописным" "ИИ" (на базе кода в открытом доступе). Нужна мобильная мощная платформа, чтобы он не вис и чтобы я мог его с собой таскать. 90% времени он лежал дома на питании от сети.
2. По работе живу в маленькой квартире сейчас. И стационарную систему впихнуть некуда. Ноутбук значительно более компактный и уместить его проще. 95% от сети, 5% - что-то вроде "посмотреть кино в другой части комнаты" - имхо, удобнее, чем стационарный в этом плане, а телевизора у меня уже даже нет.