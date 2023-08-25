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Геймерша заказала игровой ноутбук за 100 тысяч рублей, но ей прислали вместо него… две доски

Геймерша заказала игровой ноутбук за 100 тысяч рублей, но ей прислали вместо него… две доски

Автор:
25 августа 2023 09:07
Метки: OZON   Видео   геймер   доска   заказ   игровой ноутбук   обман   
1931
1
1

Дрова на винду в комплекте.

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Метки: OZON   Видео   геймер   доска   заказ   игровой ноутбук   обман   
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15  комментариев
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12k
Кот Бегемот 52 минуты назад
Сэкономили, бл@... Впрочем, я так понял, что видео сделали уже после того как коробку вскрыли...
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10k
Алексей 8 минут назад
Ноуты игровые это уже звучит сомнительно,хотя я сам обладатель уже не первого такого,за сотку нормальную тачку для игр не взять
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16k
Мистер Фикс 10 минут назад
Заказывать технику из хренпойми какого магазина...

Можете получить и чиненный хлам, и нашпигованную вирусами помойку...
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1k
manul74 10 минут назад
Голос у геймерши странный. От слова ГЕЙмерша?
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50k
turyst 13 минут назад
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10k
SuperTroll 15 минут назад
На озоне можно заказывать всякое говно не дороже пары тысяч рублей. А дорогую технику покупать, тем более без проверки, это бред для дегениратов. Ну а это постановщики тиктокеры ясно, понятно.
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55k
dima423 18 минут назад
В ОЗОН она просто вернет товар и ей вернуть деньги в течении 2 дней, так что это не проблема)
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12k
El Niño 43 минуты назад
Не верю!
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47k
Максим Т. 43 минуты назад
Верю, верю. Тихтохеры...
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3k
Сергей 43 минуты назад
Высер долбанных тиктокеров. Можно было и пореалистичней.
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11k
DumDum 45 минут назад
Странная последовательность: вскрыл коробку, снял плёнку, заглянул, удивился.
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437
София 48 минут назад
Сначала открыли, потом сняли видео.
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15k
FatZilla 53 минуты назад
Не, если человек ездит на вахту и там играет, я могу понять купить игровой ноутбук, но, если он дома лежит постоянно... лучше уж десктоп взять, за те же деньги всяко будет мощнее.
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9k
krivsan 58 минут назад
это подставка для ноутбука,сам ноут попозже придет
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