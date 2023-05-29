Геймер заснял, как умирает его видеокарта

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Пользователь сети поделился видеороликом на котором "умирает" его видеокарта. Агония произошла, когда парень играл в игру Red Dead Redemption 2.
Парень снял, как умирает его видеокарта в процессе игры в Red Dead Redemption 2. Грустная и кинематографичная сцена.
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