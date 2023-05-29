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Геймер заснял, как умирает его видеокарта

Геймер заснял, как умирает его видеокарта

Автор:
29 мая 2023 11:11
Сообщество : Игромир
Метки: Red Dead Redemption 2   Видеокарта   видео   геймер   игра   интересно   
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Пользователь сети поделился видеороликом на котором "умирает" его видеокарта. Агония произошла, когда парень играл в игру Red Dead Redemption 2.

Парень снял, как умирает его видеокарта в процессе игры в Red Dead Redemption 2. Грустная и кинематографичная сцена.

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Метки: Red Dead Redemption 2   Видеокарта   видео   геймер   игра   интересно   
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7  комментариев
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4k
Сергей Семенов 52 минуты назад
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30k
Владимир 23 минуты назад
Да такое каждый небось хоть раз да видел. У меня на ФарКрае втором в своё время умерла, тоже красиво было.
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Alexander Полчаса назад
Есть подозрение что и при смерти человек видит так же. Тоесть якобы свет в конце туннеля.
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947
ruslan d Час назад
Прикольно
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33k
ACU900 Час назад
Так и произойдет конец света...
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3k
Капитошка Час назад
Похоронил то хоть с почестями?
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5k
Babangdida Час назад
Сочувствую!
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