Почему мы любим старые игры

247
1
1
Мужчина попытался ответить на вопрос, почему многим из нас так хочется иногда погрузиться в мир старых консольных и компьютерных игр.
Чёртовы ниндзя, опять где-то режут лук.
Источник:
Ссылки по теме:
- Идеальная мультивселенная для поклонников консольных игр из 90-х
- Поймай лбом карту и можешь тратить с неё деньги
- Простое геймерское счастье
- Дорогая, это всего лишь роутер
- Искренняя радость выигравшего приставку ребенка
Новости партнёров
реклама
хотел в начале не согласиться но всё таки соглашусь