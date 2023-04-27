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Почему мы любим старые игры

Почему мы любим старые игры

Автор:
27 апреля 2023 09:31
Сообщество : Игромир
Метки: видео   воспоминания   детство   добро   игры   консоль   ностальгия   приставка   
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Мужчина попытался ответить на вопрос, почему многим из нас так хочется иногда погрузиться в мир старых консольных и компьютерных игр.

Чёртовы ниндзя, опять где-то режут лук. 

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Метки: видео   воспоминания   детство   добро   игры   консоль   ностальгия   приставка   
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4  комментария
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9k
Copycat 47 минут назад
ну вообще верно сказал, душевно так объяснил)

хотел в начале не согласиться но всё таки соглашусь
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11k
Дядя Саша 39 минут назад
Посмотрел видео... привет депрессия
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3k
Денис 40 минут назад
Закал, жду.
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