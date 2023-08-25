FISHKINET
Сообщество Криминал 2083 поста • 353 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
"Хотел, чтобы вернулась": в Красноярском крае мужчина похитил собственную жену

"Хотел, чтобы вернулась": в Красноярском крае мужчина похитил собственную жену

Автор:
25 августа 2023 19:26
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Красноярский край   жена   конфликт   похищение человека   развод   семья   
1139
1
1

Прохожие пытались, но помочь не смогли.

Инцидент произошёл 22 августа у автовокзала села Шалинское Красноярского края. 27-летний Александр Максименко вместе с другом затолкал свою жену, которая требовала развода, в автомобиль и скрылся с места преступления. Как сообщают очевидцы, женщина кричала и звала на помощь. Несколько прохожих подошли узнать, что случилось, но Александр спешно уехал, едва не сбив женщину, которая пыталась освободить пленницу.

Как позднее стало известно, подозреваемый отвёз жену в заброшенный дом, где избивал на протяжении суток. Затем привёз её в село Емельяново к своим родственникам. Они заметили на теле женщины ссадины и синяки и самостоятельно доставили семейную чету в полицейский участок для разбирательств.


Известно, что у семьи Максименко трое детей, официально супруги не разведены, но 25-летняя жена Александра давно живёт у родителей в Манском районе. Разводиться мужчина не хотел и пошёл на крайние меры, решив, что похищение и издевательства исправят ситуацию. Впрочем, исправили. Несчастная женщина может вздохнуть с облегчением. Александра Максименко задержали на 2 месяца. Его друга ищут. Против обоих возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору"). Горе-семьянину и его товарищу грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Красноярский край   жена   конфликт   похищение человека   развод   семья   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−11
Собака У Попа Час назад
В соседнем районе жених украл члена партии. (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

170604



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку во время пробежки
В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку во время пробежки
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 августа
Набирающие популярность в сообществах
Бразильский странствующий паук (Phoneutria fera)
Бразильский странствующий паук (Phoneutria fera)
Выставка в Манеже в Москве⁠⁠
Выставка в Манеже в Москве⁠⁠
Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома
Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#аварии#забавно#истории#милота#дети#люди#деньги
#Юмор#животные#Прикол#ДТП#Автовсячина#позитив#подборка#знаменитости#Мемы#Россия
#автомобили#автомир#история#авто аварии#факты#интересно#в мире#Китай#Прошлое#екатеринбург
Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома Гость столицы устроил на детской площадке дебош и поплатился Гость столицы устроил на детской площадке дебош и поплатился В Новосибирске парня исцарапала автоледи за то, что он ей не уступил дорогу В Новосибирске парня исцарапала автоледи за то, что он ей не уступил дорогу В Южной Корее блогерша во время стрима исколола коллегу вилкой ради мести В Южной Корее блогерша во время стрима исколола коллегу вилкой ради мести Муж Бритни Спирс подал на развод, обвинив певицу в измене Муж Бритни Спирс подал на развод, обвинив певицу в измене Попали в голову, но не убили: на московской парковке расстреляли "звёздного" телохранителя Попали в голову, но не убили: на московской парковке расстреляли "звёздного" телохранителя

На что жалуетесь?

Вернуться