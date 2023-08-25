"Хотел, чтобы вернулась": в Красноярском крае мужчина похитил собственную жену

Прохожие пытались, но помочь не смогли.
Инцидент произошёл 22 августа у автовокзала села Шалинское Красноярского края. 27-летний Александр Максименко вместе с другом затолкал свою жену, которая требовала развода, в автомобиль и скрылся с места преступления. Как сообщают очевидцы, женщина кричала и звала на помощь. Несколько прохожих подошли узнать, что случилось, но Александр спешно уехал, едва не сбив женщину, которая пыталась освободить пленницу.
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Как позднее стало известно, подозреваемый отвёз жену в заброшенный дом, где избивал на протяжении суток. Затем привёз её в село Емельяново к своим родственникам. Они заметили на теле женщины ссадины и синяки и самостоятельно доставили семейную чету в полицейский участок для разбирательств.
Известно, что у семьи Максименко трое детей, официально супруги не разведены, но 25-летняя жена Александра давно живёт у родителей в Манском районе. Разводиться мужчина не хотел и пошёл на крайние меры, решив, что похищение и издевательства исправят ситуацию. Впрочем, исправили. Несчастная женщина может вздохнуть с облегчением. Александра Максименко задержали на 2 месяца. Его друга ищут. Против обоих возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору"). Горе-семьянину и его товарищу грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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