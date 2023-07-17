Гость столицы устроил на детской площадке дебош и поплатился

Очередной инцидент с мигрантами и спортивной площадкой произошёл теперь в подмосковных Люберцах. Двое пьяных приезжих зашли на футбольное поле во дворе жилого комплекса "Новокрасково" и прогнали детей, чтобы побуянить погонять мяч. Один из нарушителей был настолько пьян, что не отдавал отчёт своим действиям, за что в итоге и поплатился.



Проходивший мимо местный житель попросил того не буянить и надеть майку, но в ответ услышал лишь оскорбления. Словесная перепалка в итоге закончилась рукоприкладством. Местный парень уложил агрессивного мигранта двумя ударами в голову. Однако пьяный мужчина урока не усвоил. Он продолжил вести себя агрессивно, напрашиваясь на второй раунд. Другой местный житель попытался остудить пыл пьяного мигранта ледяной водой из бутылки и увесистым подзатыльником. К счастью для приезжего, через несколько минут приехали полицейские. Двое местных жителей, участвовавшие в его усмирении, скрутили его и отвели в автозак.