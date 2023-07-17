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Гость столицы устроил на детской площадке дебош и поплатился

Гость столицы устроил на детской площадке дебош и поплатился

Автор:
17 июля 2023 15:28
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   алкоголь   конфликт   люберцы   мигранты   полиция   спортплощадка   
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Мало того, что он получил нокдаун от местного жителя и был задержан полицейскими, так теперь ещё и Бастрыкин заинтересовался инцидентом.

Очередной инцидент с мигрантами и спортивной площадкой произошёл теперь в подмосковных Люберцах. Двое пьяных приезжих зашли на футбольное поле во дворе жилого комплекса "Новокрасково" и прогнали детей, чтобы побуянить погонять мяч. Один из нарушителей был настолько пьян, что не отдавал отчёт своим действиям, за что в итоге и поплатился.


Проходивший мимо местный житель попросил того не буянить и надеть майку, но в ответ услышал лишь оскорбления. Словесная перепалка в итоге закончилась рукоприкладством. Местный парень уложил агрессивного мигранта двумя ударами в голову. Однако пьяный мужчина урока не усвоил. Он продолжил вести себя агрессивно, напрашиваясь на второй раунд. Другой местный житель попытался остудить пыл пьяного мигранта ледяной водой из бутылки и увесистым подзатыльником. К счастью для приезжего, через несколько минут приехали полицейские. Двое местных жителей, участвовавшие в его усмирении, скрутили его и отвели в автозак.

Вчера видео из Люберец увидел глава СКР Александр Бастрыкин и поручил подчинённым провести проверку по факту противоправных действий приезжих на детской площадке и принять соответствующие меры по её итогу.


Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Александровичу Яковлеву провести процессуальную проверку и представить доклад о ее промежуточных результатах, а также принятом по итогам решении.

Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Источник:

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Метки: Видео   алкоголь   конфликт   люберцы   мигранты   полиция   спортплощадка   
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25  комментариев
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54k
dima423 Час назад
двоечка прям красивая получилась)
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227
jnkbxybr Минуту назад
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3k
OLDer 4 минуты назад
...услала моих очей
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2k
Руслан 4 минуты назад
Приезжие ведут себя ровно так, как им позволяют. В данном случае и в случае с Европой - позволяет власть. Бездействуя ли, содействуя ли, но изначально гниль идёт от чиновников, которые не хотят (с умыслом или без оного) наводить порядок. В тех же Эмиратах, к примеру, гастарбайтеров тоже немало на душу коренного населения, но почему-то они себя так не ведут. Удивительно? Нет! Просто там очень жёсткие законы. И обезьяны, кем бы они не были, прекрасно понимают, что лучше не связываться иначе закопают
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2k
Инквизитор РФ 8 минут назад
Двоечка на пятерочку
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3k
Alex Полчаса назад
Сраный наркоман
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4k
Феликс Дзержинский 37 минут назад
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8k
Роман 38 минут назад
Так закрыть нужно было и табличку повесить "Зоопарк"
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13k
butata 40 минут назад
Обезьяны хуле
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846
Руслана Тарасова 42 минуты назад
Скоро мигрант будут приходить в полицию , срать там, блевать там, а полиция как будет реагировать? Почему нужно вмешательство Бастрыкина, на такой, вобщем то типичный случай хулиганства? Я абсолютно уверена, что если бы в этом районе нормально работала полиция, то мигранты в этом районе так себя не вели. Ну почему у Лукашенко в том же Минске или пригороде Минска, да в любом населенном пункте Белоруссии, так себя мигранты не ведут, хотя их там то же не мало?
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15k
Shtoppi 49 минут назад
бл_ть! а в самой Москве нет желания провести шмон на тему мигрантов, как Котельниках? вот прям по всему МКАД и внутрь радиуса вплоть по ТТК, особенно по спальникам пошустрить. там порой такие рассадники встречаются, что во дворах русской речи почти нет - одни вопли нечленораздельные ото всюду доносятся, свиноматки в паранджах сидят и высерки кругом без счета, как мухи у говна вьются. одни сплошь полезные для России собрались, сукабл_ть!
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981
ruslan d 54 минуты назад
Чет как-то не видно профессиональных действий доблестной полиции ...
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1k
Провокатор Час назад
Повезло парню, что покрытие мягкое, балдой мог и отъехать после падения.
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12k
кот базилий Час назад
Это обезьян "на работе", после молитвы в Котельниках.
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10k
Борис Карабанов Час назад
1. Я не увидел особой агрессии со стороны пьяного раздетого человека.
2. Я увидел целенаправленное нападение на пьяного с целью продемонстрировать технику удара по беспомощному пьяному телу.
3. А почему было ПРОСТО не вызвать и не дождаться полицию?
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