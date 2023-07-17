Гость столицы устроил на детской площадке дебош и поплатился

Мало того, что он получил нокдаун от местного жителя и был задержан полицейскими, так теперь ещё и Бастрыкин заинтересовался инцидентом.
Очередной инцидент с мигрантами и спортивной площадкой произошёл теперь в подмосковных Люберцах. Двое пьяных приезжих зашли на футбольное поле во дворе жилого комплекса "Новокрасково" и прогнали детей, чтобы
побуянить погонять мяч. Один из нарушителей был настолько пьян, что не отдавал отчёт своим действиям, за что в итоге и поплатился.
Проходивший мимо местный житель попросил того не буянить и надеть майку, но в ответ услышал лишь оскорбления. Словесная перепалка в итоге закончилась рукоприкладством. Местный парень уложил агрессивного мигранта двумя ударами в голову. Однако пьяный мужчина урока не усвоил. Он продолжил вести себя агрессивно, напрашиваясь на второй раунд. Другой местный житель попытался остудить пыл пьяного мигранта ледяной водой из бутылки и увесистым подзатыльником. К счастью для приезжего, через несколько минут приехали полицейские. Двое местных жителей, участвовавшие в его усмирении, скрутили его и отвели в автозак.
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Вчера видео из Люберец увидел глава СКР Александр Бастрыкин и поручил подчинённым провести проверку по факту противоправных действий приезжих на детской площадке и принять соответствующие меры по её итогу.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Александровичу Яковлеву провести процессуальную проверку и представить доклад о ее промежуточных результатах, а также принятом по итогам решении.
Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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2. Я увидел целенаправленное нападение на пьяного с целью продемонстрировать технику удара по беспомощному пьяному телу.
3. А почему было ПРОСТО не вызвать и не дождаться полицию?