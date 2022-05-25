В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом

Власти страны говорят, что просто ребенок своенравный, и поступил, как заблагорассудилось.
В соцстях появилось видео, на котором школьница выходит в окно после ссоры с педагогом. В ролике разъяренная дама на повышенных тонах разговаривает с девочкой, тычет ей пальцем в лицо и выражает неудовольствие её поведением. Учитель угрожает тем, что не поставит ей хорошую оценку и ругает родителей школьницы.
Та какое-то время выслушивает
грымзу преподавателя, а потом направляется к окну.
Власти Ферганы после общественного резонанса были вынуждены прокомментировать ситуацию. По их пояснениям, конфликт произошел в школе №22 Куштепинского района Ферганской области. Недовольство учителя, по мнению чиновников, понять можно: школьница ослушалась педагога, не разрешившего ей уйти с урока пораньше (девочка отпрашивалась домой, чтобы отнести ключ ожидавшим у порога родственникам) и самовольно покинула класс. Пусть и через окно.
Насчет этажа кабинета, из которого вышла ученица, мнения разделились. В соцсетях утверждают, что класс расположен на втором этаже, власти Ферганы это предположение отрицают, заявляя, что этаж был первым. Прыгать не высоко. Никаких повреждений девочка не получила, но поскольку инцидент стал широко обсуждаться в соцсетях, ОблУНО взяло ситуацию под контроль и организовало проверку, по результатам которой будут сделаны выводы - пообещали в управлении.
Похоже, в узбекских школах у учителей больше прав. Вот только далеко не всем родителям нравится подобное поведение педагога. Во всяком случае, бить по лицу - разве это нормально? Как считаете, уважаемые фишкяне?
Источник:
АНТИФИШКИ
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