В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом

Власти Ферганы после общественного резонанса были вынуждены прокомментировать ситуацию. По их пояснениям, конфликт произошел в школе №22 Куштепинского района Ферганской области. Недовольство учителя, по мнению чиновников, понять можно: школьница ослушалась педагога, не разрешившего ей уйти с урока пораньше (девочка отпрашивалась домой, чтобы отнести ключ ожидавшим у порога родственникам) и самовольно покинула класс. Пусть и через окно.

Насчет этажа кабинета, из которого вышла ученица, мнения разделились. В соцсетях утверждают, что класс расположен на втором этаже, власти Ферганы это предположение отрицают, заявляя, что этаж был первым. Прыгать не высоко. Никаких повреждений девочка не получила, но поскольку инцидент стал широко обсуждаться в соцсетях, ОблУНО взяло ситуацию под контроль и организовало проверку, по результатам которой будут сделаны выводы - пообещали в управлении.