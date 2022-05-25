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В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом

В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом

Автор:
25 мая 2022 12:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Фергана   видео   дети   конфликт   семья   узбекистан   ученики   учитель   школа   
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Власти страны говорят, что просто ребенок своенравный, и поступил, как заблагорассудилось.

В соцстях появилось видео, на котором школьница выходит в окно после ссоры с педагогом. В ролике разъяренная дама на повышенных тонах разговаривает с девочкой, тычет ей пальцем в лицо и выражает неудовольствие её поведением. Учитель угрожает тем, что не поставит ей хорошую оценку и ругает родителей школьницы.


Та какое-то время выслушивает грымзу преподавателя, а потом направляется к окну.


Власти Ферганы после общественного резонанса были вынуждены прокомментировать ситуацию. По их пояснениям, конфликт произошел в школе №22 Куштепинского района Ферганской области. Недовольство учителя, по мнению чиновников, понять можно: школьница ослушалась педагога, не разрешившего ей уйти с урока пораньше (девочка отпрашивалась домой, чтобы отнести ключ ожидавшим у порога родственникам) и самовольно покинула класс. Пусть и через окно.


Насчет этажа кабинета, из которого вышла ученица, мнения разделились. В соцсетях утверждают, что класс расположен на втором этаже, власти Ферганы это предположение отрицают, заявляя, что этаж был первым. Прыгать не высоко. Никаких повреждений девочка не получила, но поскольку инцидент стал широко обсуждаться в соцсетях, ОблУНО взяло ситуацию под контроль и организовало проверку, по результатам которой будут сделаны выводы - пообещали в управлении.



Похоже, в узбекских школах у учителей больше прав. Вот только далеко не всем родителям нравится подобное поведение педагога. Во всяком случае, бить по лицу - разве это нормально? Как считаете, уважаемые фишкяне?




Источник:

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Метки: Фергана   видео   дети   конфликт   семья   узбекистан   ученики   учитель   школа   
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24  комментария
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2k
Radugananebe 3 часа назад
Девчонка, конечно, дерзкая, но педагогу надо нервы лечить однозначно.
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201k
Orange Zero 18 минут назад
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3k
sers Час назад
Что то здесь нечисто.
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91k
sapér Vodička 2 часа назад
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20k
Dobrovit 2 часа назад
А просто кинуть ключи в окно родственникам нельзя было?
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27k
Vazari 2 часа назад
Cтарая ведьма распускает руки, и очевидно, что это для нее привычная практика. Вообще, среднее образование в "станах", это особая тема. Как правило им называют навыки читать, писать и немного считать.
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1k
Никита Сергеевич 2 часа назад
Я бы своему еще и влепил бы, за то, что огрызается. Да и за ключами, точно бы сам приехал. В школе надо учиться. Свое мнение у деток лет до 22-23 не сформируется. А если и думаешь по своему, тогда будь любезна отстаивать его через родителей. Одна из самых неблагодарных профессий - это учителя.
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69k
Viktor 2 часа назад
И ничего страшного в этом нет (шутка юмора ежели чё)!

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45k
dima423 2 часа назад
Вот я обратил внимание что когда заходит речь о конфликте педагога и ученика, подавляющее большинство комментаторов встает на сторону педагога, даже не разобравшись в ситуации... Утверждают что ребенок должен помалкивать, не спорить, не огрызаться, не отстаивать свое мнение и тд... И у меня возникает вопрос, а кого они хотят вырастить из таких детей? Инертную серую массу тупых баранов? Ведь это здорово если ребенок имеет и отстаивает свое мнение, может оспаривать давление авторитетов в лице учителя, не боится конфликта... Понятно что все хорошо в меру, именно поэтому истина где то посередине)
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104
Кузнецов Алексей dima423 2 часа назад
Сам то понял что написал ? И если не секрет кто заслуживает твоего уважения ? А сам ты уверен что заслуживаешь ?
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