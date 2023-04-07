Не слишком бережное обращение с посылками клиентов известного интернет-магазина

Житель Москвы запечатлел, как некоторые сотрудники крупного российского интернет-магазина обращаются с заказами клиентов. В опубликованном в сети видеоролике видно, как курьер швыряет коробки из фирменного автомобиля.
Представители компании отреагировали на видео и рассказали журналисту издания «Ридус» о последствиях для курьера.
"Конечно, доставка посылок подобным образом абсолютно неприемлема. Мы отстранили от работы курьера за грубое нарушение правил обращения с товарами. Мы проверили состояние товаров из этой поставки, они целы. Также проводим дополнительный инструктаж со всеми курьерами и сотрудниками сортировочных центров, чтобы не допустить подобных ситуаций впредь."
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