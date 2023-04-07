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Не слишком бережное обращение с посылками клиентов известного интернет-магазина

Не слишком бережное обращение с посылками клиентов известного интернет-магазина

Автор:
07 апреля 2023 09:55
Сообщество : Жить в России
Метки: OZON   Москва   Посылка   Россия   видео   заказ   курьер   люди   
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Житель Москвы запечатлел, как некоторые сотрудники крупного российского интернет-магазина обращаются с заказами клиентов. В опубликованном в сети видеоролике видно, как курьер швыряет коробки из фирменного автомобиля.

Представители компании отреагировали на видео и рассказали журналисту издания «Ридус» о последствиях для курьера.


"Конечно, доставка посылок подобным образом абсолютно неприемлема. Мы отстранили от работы курьера за грубое нарушение правил обращения с товарами. Мы проверили состояние товаров из этой поставки, они целы. Также проводим дополнительный инструктаж со всеми курьерами и сотрудниками сортировочных центров, чтобы не допустить подобных ситуаций впредь."

Источник:

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Метки: OZON   Москва   Посылка   Россия   видео   заказ   курьер   люди   
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12  комментариев
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676
ruslan d 2 часа назад
Уроды ...
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1k
Duke_kir 9 минут назад
поэтому их и заворачивают, как младенцев зимой
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4k
Петр Полчаса назад
Ну возможно конкуренты заказали видосик. Где пруфы то? Ни номера машины, ни посылок... На вброс похоже... Хотя был подобный видос про почту России - верю, охотно верю
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388k
Алексей 37 минут назад
он на почте раньше просто работал.привычка осталась
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5k
Кистень 40 минут назад
Это интернациональное явление. Сам был свидетелем. Некоторое время работал на дальнобое. В Швеции грузился всякими посылками и при мне, выходец из б.Югославии пытался ЗАБРОСИТЬ с надписью "FRAGILE" на самый верх фуры, дважды уронив перед этим. Я ему показал на эту надпись, так он после этого демонстративно аккуратно стал её укладывать.
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31k
АнтонПолднев Час назад
Да ладно вам. Любой сервис так работает. Не буду рекламировать ТК, но на моих глазах разгружали не раз. По&бать им. В ПР то же самое. Я заказывал не раз и запчасти и ещё что. Звоню на ту сторону, говорю, друже, что ж ты так всё упаковал? Я запарился раздирать. А он говорит, а ты видел, как разгружают? Так что все так.
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2k
ChePaev Час назад
именно поэтому я на маркетплейсах заказываю только товары типа гели для стирки, шампуни, мыло, таблетки для посудомойки, зубную пасту, словом все то, что не боится скотского отношения к себе.
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1k
Сергей Викторович Час назад
3 (ТРИ!!!!) раза в ВБ заказывали тумбочку в ванну - все три раза они были очень сильно повреждены. Решили больше не заказывать :)
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123
анатоль Сергей Викторович 5 минут назад
тоже был такой опыт - потому что на упаковке стали экономить, раньше такого не было
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20k
nobody® Час назад
Извините за нерусское слово, но это не магазин, а маркетплейс. Вчера их конкурента тоже магазином назвали.
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1k
Шурман Час назад
Ой да ладно ?:))))) и это в Путинской России :) ржу в голос , у нас примерно так же в сытой Европе :) еще и [мат] могу вломить когда дисплеи приходят , мне уже нормальных посылают :)) не только я шиздил но и мои сотрудники :) накер мне нужно смотреть как заказ на 10 штук евреев просто так кидают , одного на деньги опустили сразу ;) мне лично это не приятно , ну делаешь то делай ее . А в епало всегда можно заработать .
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17k
Роберт Шекли 2 часа назад
В тоже самое время продавцам Озон ответит, что доставка работает согласно регламенту, если товар поврежден, то надо было делать обрещетку. Сами виноваты. Никакой компенсации
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