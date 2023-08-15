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Сотрудник Wildberries московского Троицка стал звездой интернета

Сотрудник Wildberries московского Троицка стал звездой интернета

Автор:
15 августа 2023 09:17
Сообщество : Юмор
Метки: Валдберис   Видео   заказ   люди   пункт выдачи   троицк   
2362
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Клиенты пришли получать свой товар и столкнулись с новыми гранями сервиса на пункте выдачи.

Администратор просто ушел в подсобку и лег там спать и не реагировал ни на какие просьбы о выдаче товара

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Метки: Валдберис   Видео   заказ   люди   пункт выдачи   троицк   
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11  комментариев
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4k
Григорий 52 минуты назад
дерьмоплеер нихера не работает
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34k
ACU900 10 секунд назад
Солдат спит, служба идёт :)))
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609
ruslan d 6 минут назад
Устал , бывает )))
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8k
Крайняя плоть Суслова 14 минут назад
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181
Иван Полчаса назад
Объелся прущих ягодок!!!
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16k
Shtoppi Полчаса назад
по ходу этот утырок уже товар получил - валяется под кайфом в подсобке.
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Лютый вам Бетховен 47 минут назад
Еще одного "друзья угостили"? И опять Wildberries.
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54k
dima423 59 минут назад
Ну и куда владельцы смотрят? так то там камеры есть все в режиме онлайн можно наблюдать
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90k
Херанука Паибалу Час назад
постанова увольняющегося чела
хайп
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11k
Copycat Час назад
Да он угашеный чем то 100%)
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Terracotka

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