Сотрудник Wildberries московского Троицка стал звездой интернета

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Клиенты пришли получать свой товар и столкнулись с новыми гранями сервиса на пункте выдачи.
Администратор просто ушел в подсобку и лег там спать и не реагировал ни на какие просьбы о выдаче товара
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