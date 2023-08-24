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"Никто не пришёл": в Кузбассе прошли самые короткие теледебаты в истории предвыборных кампаний

"Никто не пришёл": в Кузбассе прошли самые короткие теледебаты в истории предвыборных кампаний

Автор:
24 августа 2023 16:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   депутаты   заксобрание   кузбасс   курьёз   теледебаты   
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Оба депутата внезапно нашли дела поважнее. Бывает.

Десять секунд продлились ТВ-дебаты между баллотирующимися в закособрание Кузбасса депутатами. Они попросту не пришли на прямой эфир телеканала "Россия 1". У слуг народа оказались дела поважнее, но никто из них телевизионщиков об этом не предупредил. Отдуваться пришлось ведущему эфира Андрею Торопову. Ему лишь оставалось указать на пустые трибуны и констатировать, что оба депутата на дебаты не явились.


Сегодня в студию никто не пришёл, поэтому эфир канала “Россия-1” продолжит тематическое вещание. Всего доброго.



Теледебаты планировались между представителями региональных отделений ЛДПР И КПРФ. Уже постфактум оба депутата сообщили журналистам, что не смогли прийти в студию из-за участия в других мероприятиях. Коммунистка Екатерина Грунтовая встречалась с избирателями, а член ЛДПР — с приехавшим в Кемеровскую область главой партии Леонидом Слуцким.


Примечательно, что согласно российскому законодательству, телеканалы обязаны бесплатно предоставлять эфирное время для дебатов и агитационных роликов партий перед выборами. Но как мы видим, им это и даром не нужно.

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Метки: Видео   депутаты   заксобрание   кузбасс   курьёз   теледебаты   
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12  комментариев
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10
Косис Гудронис 2 часа назад
Выборы, выборы, кандидаты - п...ры!
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7k
Том Джоуд 24 минуты назад
Ну, после гибели Пригожина, все наконец-то, всё поняли... Даже карманная оппозиция.
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
какие могут быть дебаты если они голосуют одинаково ?
о чем они могут между собой спорить ?
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16k
Shtoppi 2 часа назад
<<Оба депутата внезапно нашли дела поважнее. Бывает.>>
-----------
просто все уже проплачено и оговорено, а по сему и тратить время на теледебаты ни к чему.
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Таки мне нравится эти элдэпээры и комуняки. Они просто катят по накатанной.... Всё рано изберут! Ху....ли туда ходить!!! И ведь действительно изберут!!!!
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ну, видать уже всё порешали, а в таком случае какой смысл...
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