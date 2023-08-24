"Никто не пришёл": в Кузбассе прошли самые короткие теледебаты в истории предвыборных кампаний

Оба депутата внезапно нашли дела поважнее. Бывает.
Десять секунд продлились ТВ-дебаты между баллотирующимися в закособрание Кузбасса депутатами. Они попросту не пришли на прямой эфир телеканала "Россия 1". У слуг народа оказались дела поважнее, но никто из них телевизионщиков об этом не предупредил. Отдуваться пришлось ведущему эфира Андрею Торопову. Ему лишь оставалось указать на пустые трибуны и констатировать, что оба депутата на дебаты не явились.
Сегодня в студию никто не пришёл, поэтому эфир канала “Россия-1” продолжит тематическое вещание. Всего доброго.
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Теледебаты планировались между представителями региональных отделений ЛДПР И КПРФ. Уже постфактум оба депутата сообщили журналистам, что не смогли прийти в студию из-за участия в других мероприятиях. Коммунистка Екатерина Грунтовая встречалась с избирателями, а член ЛДПР — с приехавшим в Кемеровскую область главой партии Леонидом Слуцким.
Примечательно, что согласно российскому законодательству, телеканалы обязаны бесплатно предоставлять эфирное время для дебатов и агитационных роликов партий перед выборами. Но как мы видим, им это и даром не нужно.
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Скоро кончится лето
Это
о чем они могут между собой спорить ?
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просто все уже проплачено и оговорено, а по сему и тратить время на теледебаты ни к чему.