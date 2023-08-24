"Никто не пришёл": в Кузбассе прошли самые короткие теледебаты в истории предвыборных кампаний

Теледебаты планировались между представителями региональных отделений ЛДПР И КПРФ. Уже постфактум оба депутата сообщили журналистам, что не смогли прийти в студию из-за участия в других мероприятиях. Коммунистка Екатерина Грунтовая встречалась с избирателями, а член ЛДПР — с приехавшим в Кемеровскую область главой партии Леонидом Слуцким.





Примечательно, что согласно российскому законодательству, телеканалы обязаны бесплатно предоставлять эфирное время для дебатов и агитационных роликов партий перед выборами. Но как мы видим, им это и даром не нужно.