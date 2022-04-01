FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Животные 11859 постов • 1302 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
На Аляске лось гонял собак на крыльце частного дома и попал на видео

На Аляске лось гонял собак на крыльце частного дома и попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2022 09:25
Сообщество : Животные
Метки: Аляска   видео   дикие животный   курьез   лось   собака   
333
1
1
13-летняя девочка из Никиски, Аляска, услышала, как ее собаки сходят с ума во дворе, поэтому она пошла посмотреть, что происходит, именно тогда она заметила Лося на территории участка и попыталась позвать собак внутрь.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Аляска   видео   дикие животный   курьез   лось   собака   
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Walther 54 минуты назад
Короче, бухал с собаками, потом они чего-то не поделили. Собаки набили ему морду. Он пришел в себя и рванул разбираться к ним домой. Пришвин курит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sergius SPb Полчаса назад
На Аляске своя атмосфера.
И не гонял а поигрался. В гости зашел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kca-opa 49 минут назад
Хотел-бы я посмотреть как лось гоняет лаек, которые в одну морду медведя на жопу сажают, не все, конечно, но у меня метис карелки и заподносибирки вообще отмороженный был, я его чудовищем звал, живой пока, 17-й год идёт, любому лосю обгрыз-бы ноги и бежал-бы лось, как ему свойственно, через кусты со всей дурью, предыдущий чистая Западно-Сибирская котов рвал за секунду, поводок дёрнуть не успевал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Weber

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11775



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Уловки маркетологов, которые приводят в бешенство
2
126
Уловки маркетологов, которые приводят в бешенство
О чём не любят вспоминать освобождённые от немцев поляки
4
90
О чём не любят вспоминать освобождённые от немцев поляки
Набирающие популярность в сообществах
15 любопытных статистических фактов, которые заставят по-другому взглянуть на мир
0
10
15 любопытных статистических фактов, которые заставят по-другому взглянуть на мир
Девушка, встречавшаяся с шестью мужчинами, прославилась как гений планирования
2
19
Девушка, встречавшаяся с шестью мужчинами, прославилась как гений планирования
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бесконечное лето
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#прикол#Приколы#автомобили#США#кино#СССР#Разное#сарказм
#фото#история#интересно#подборка#аварии#авто аварии#комментарии#фотографии#Россия#война
#животные#факты#дтп#интересное#Ynews#автомир#люди#шоу бизнес#позитив#мир

На что жалуетесь?

Вернуться