На Аляске лось гонял собак на крыльце частного дома и попал на видео

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13-летняя девочка из Никиски, Аляска, услышала, как ее собаки сходят с ума во дворе, поэтому она пошла посмотреть, что происходит, именно тогда она заметила Лося на территории участка и попыталась позвать собак внутрь.
Отец девочки пытался напугать лося выстрелом в воздух из дробовика, а когда это не сработало, они начали бросать в бедняжку палки. Лесной обитатель вскоре удалился. Позже выяснилось, что лось был ранен, может быть, поэтому он так разозлился?
Источник:
АНТИФИШКИ
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