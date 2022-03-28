В Висконсине олень оказался внутри паба, пробив окно

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В городке Ошкош через несколько дней после ежегодной вечеринки в честь Дня Святого Патрика в местный ирландский паб пришел дикий визит, но это был не лепрекон.
«Олень оказался внутри, пробежал круг по ресторану и выбежал через другую дверь!», - рассказал владелец заведения.
Это произошло рано утром, когда еще никого не было в пабе.
Это произошло рано утром, когда еще никого не было в пабе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: видео дикие животные животные курьез олень
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