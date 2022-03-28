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В Висконсине олень оказался внутри паба, пробив окно

В Висконсине олень оказался внутри паба, пробив окно (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 10:33
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   животные   курьез   олень   
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В городке Ошкош через несколько дней после ежегодной вечеринки в честь Дня Святого Патрика в местный ирландский паб пришел дикий визит, но это был не лепрекон.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   дикие животные   животные   курьез   олень   
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1  комментарий
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Ваня Час назад
вот сушняки у олешки были...
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