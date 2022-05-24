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Мужчина пожалел о том, что решил разобрать огнетушитель

Мужчина пожалел о том, что решил разобрать огнетушитель

Автор:
24 мая 2022 09:25
Метки: видео   кузбасс   люди   металлолом   огнетушитель   слабоумие и отвага   
1391
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В Кузбассе работник приемки металлолома решил разобрать огнетушитель. Вскоре мужчина пожалел о своём решении. Огнетушитель превратился в неуправляемый снаряд и полетел в сторону оператора.
Автор видео получил перелом двух рёбер. В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   кузбасс   люди   металлолом   огнетушитель   слабоумие и отвага   
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13  комментариев
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6k
ДеониS 3 часа назад
Что хрипишь!? не поймал? (с)
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2k
STRiX 17 минут назад
Самое главное при сломанных ребрах не заболеть каким-нибудь гриппом. Если кашель начнется это муки адские, а если чихнешь так вообще, жо*па
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9k
Rihovich Час назад
А огнетушитель-то хорош! Со встроенной системой самонаведения!
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34k
Mamin Sibiriak Час назад
Для дебилов инструкции пишут и даже рисуют.
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31k
Fat Lynx Час назад
Заржал в голос!
Исключительные дол-бо-ебы!
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14k
Александр 2 часа назад
Биба и Боба
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3k
Хрюн 2 часа назад
Кто ж его молотком разбирает надо болгаркой :)
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970
Duke_kir 2 часа назад
Мужчина пожалел о том, что решил разобрать огнетушительПосмотреть
Мужчина пожалел о том, что решил разобрать огнетушитель
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20k
BiZ 2 часа назад
лежал ьлядь огнетушитель, никого не трогал))) достаточно двух мартышек) и огнетушитель становится ракетой)
и минус мартышка
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69k
Viktor 3 часа назад
Походу Толяну (или кому-то там) жопа!
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1k
Дмитрий 3 часа назад
Надо было по яйцам - такие не должны размножаться.
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10k
.Атеист. 3 часа назад
Вот олень..
Ну продырявил уже, подожди секунд 30 пока газ не выйдет и добивай дальше..
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15k
Вася 4 часа назад
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