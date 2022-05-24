Мужчина пожалел о том, что решил разобрать огнетушитель

1391
1
1
В Кузбассе работник приемки металлолома решил разобрать огнетушитель. Вскоре мужчина пожалел о своём решении. Огнетушитель превратился в неуправляемый снаряд и полетел в сторону оператора.
Автор видео получил перелом двух рёбер. В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Бесстрашный оператор
- Чем может закончиться весенний заплыв на льдине
- Неудачная попытка потушить горящее масло водой
- Безрассудная охотница за контентом
- Парень пожалел, что решился на дурацкую выходку
Новости партнёров
Исключительные дол-бо-ебы!
Ну продырявил уже, подожди секунд 30 пока газ не выйдет и добивай дальше..