У двух представительниц прекрасного пола спросили, как достичь понимания с парнем. Ответ одной из женщин сможет понять далеко не каждый человек.
Сказала как отрезала! Настоящий коуч.
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"да как тебя понять если ты ничего не говоришь"
набор слов пробормотала. а так да, понимание - легка вещь