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Как достичь понимания с парнем?

Как достичь понимания с парнем? (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 08:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   интервью   курьезы   опрос   прикол   стеб   троллинг   
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У двух представительниц прекрасного пола спросили, как достичь понимания с парнем. Ответ одной из женщин сможет понять далеко не каждый человек.

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Метки: Юмор   видео   интервью   курьезы   опрос   прикол   стеб   троллинг   
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679
SuB 58 минут назад
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sedoisever 2 минуты назад
Самое ужасное, что такие не просто есть. Их полно. А ведь она в школе училась.
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21
Vilmantas Šiožinis 6 минут назад
Типичная, собой довольная дура.
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14
PUIXUI 10 минут назад
Шлюшня ! ...
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449
TNs 16 минут назад
Я ничего не понял.
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59k
Доктор Джонс 19 минут назад
Вот такие коучи сейчас, бла, бла, бла - вода...
Вот такие коучи сейчас, бла, бла, бла - вода...
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40k
Максим Т. Полчаса назад
Как достичь понимания с парнем?
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8k
Kostick 38 минут назад
сказала, как отрезала! ежели её монолог застенографировать, она сама сможет его понять?
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602
Борис 44 минуты назад
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8k
Атеист 44 минуты назад
ну
"да как тебя понять если ты ничего не говоришь"

набор слов пробормотала. а так да, понимание - легка вещь
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11k
Денис 52 минуты назад
Как достичь понимания с парнем?
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395
Биолось 55 минут назад
О чём она толкует? Слова вроде бы знакомые, но...
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1k
Дмитрий Биолось 37 минут назад
Вы не понимаете просто
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