"Откуда у тебя сотрясение, у тебя не было мозга"

1492
1
1
Только матери знают, как поддержать ребёнка в трудный момент.
Заботливая мать решила навестить своё чадо на работе. В ходе беседы, вальяжно раскачивающаяся на стуле доченька, свалилась и больно приложилось головой о тумбочку. Реакция матери бесценна.
Работа в рекламной конторе - не бей лежачего. Но заботливая мать решила всё-таки "добить":
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Неуклюжий мужчина упал в бассейн
- Молниеносная реакция матери спасла ребенка от падения
- На что только не пойдешь, чтобы супруга была довольна
- Поездка на лошади закончилась незапланированным падением
- Когда рабочий день не задался с самого утра
23
Понравилось23
Новости партнёров