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"Откуда у тебя сотрясение, у тебя не было мозга"

"Откуда у тебя сотрясение, у тебя не было мозга" (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2022 12:34
Сообщество : Юмор
Метки: видео   забота   курьёз   мать   падение   
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Только матери знают, как поддержать ребёнка в трудный момент.

Заботливая мать решила навестить своё чадо на работе. В ходе беседы, вальяжно раскачивающаяся на стуле доченька, свалилась и больно приложилось головой о тумбочку. Реакция матери бесценна.

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Метки: видео   забота   курьёз   мать   падение   
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12  комментариев
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Leonid 43 минуты назад
Падение со стула побудило автора создать целый пост
пздц... что дальше?
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2k
azuver 8 минут назад
Инет взорван к херам. Автор,зачем заливать подобную дичь?
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Алексей 21 минуту назад
Газлайтинг это называется. Ни один нормальный родитель не будет ржать над своим ребёнком.
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Жырный мажор Полчаса назад
У автора, какие-то особые, отношения, с запятыми
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Anton Chigurh Полчаса назад
давно минусовал посты из 10 секундных видео и буду продолжать бороться! Присоединяйтесь!
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29k
Fat Lynx 40 минут назад
Фишки превращаются в филиал тик-тока... Пипец! Куда катимся? Одна ТП пи-з-дану-лась, вторая ржет - феерия имбицилизма!
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