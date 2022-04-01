В Кемеровской области на железнодорожную станцию прилетел самый настоящий павлин

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Сотрудники РЖД заметили экзотическую птицу, сидящую на проводах у станции Тайга-2. Мужчинам удалось поймать птицу, её вернули владельцу.
Птицу вернули в целости и сохранности хозяину, который, как оказалось, рядом на ферме разводит павлинов.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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