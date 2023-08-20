Продавщица "Дикси" внезапно решила защитить здоровье нации и не продавать алкоголь совершеннолетней компании

Казалось бы, обычная ситуация: трое друзей хотят выпить и идут в магазин. Но на смене оказалась Ирина с категоричным мнением: неформальная внешность = нетрадиционная ориентация. По словам покупателей, каждый из них показал продавщице паспорт 18+, но получил отказ.



За друзей решила вступиться женщина в очереди — потребовала книгу жалоб, что окончательно взбесило Ирину, — последствия на видео. Сотрудницу пришлось успокаивать коллегам. Жалобу клиенты всё-таки написали и пошли за алкоголем в другой магазин. И у всех закралось подозрение, что продавщица пожадничала и выпила сама.



Пакет оскорблений брать будете?