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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 613 постов • 36 подписчиков подписаться
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Продавщица "Дикси" внезапно решила защитить здоровье нации и не продавать алкоголь совершеннолетней компании

Продавщица "Дикси" внезапно решила защитить здоровье нации и не продавать алкоголь совершеннолетней компании

Автор:
20 августа 2023 13:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   алкоголь   дикси   конфликт   продавщица   совершеннолетние   
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А на сдачу пристыдила покупателей с тату и крашеными волосами.

Казалось бы, обычная ситуация: трое друзей хотят выпить и идут в магазин. Но на смене оказалась Ирина с категоричным мнением: неформальная внешность = нетрадиционная ориентация. По словам покупателей, каждый из них показал продавщице паспорт 18+, но получил отказ.

За друзей решила вступиться женщина в очереди — потребовала книгу жалоб, что окончательно взбесило Ирину, — последствия на видео. Сотрудницу пришлось успокаивать коллегам. Жалобу клиенты всё-таки написали и пошли за алкоголем в другой магазин. И у всех закралось подозрение, что продавщица пожадничала и выпила сама.

Пакет оскорблений брать будете?

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Метки: Видео   алкоголь   дикси   конфликт   продавщица   совершеннолетние   
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8  комментариев
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14k
Ничоси 36 минут назад
Я не фанат таких разборок, но мне кажется, что кассир бухая. Причем "накидалась" дешевых химозных коктейлей и завидует другим людям
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57k
Олег 3 минуты назад
Раскрашенные неформалы могли взять паспорта друзей и подставить продавца на некислый штраф. Есть сомнения= отказ. Лучше выговор от руководства, чем проблемы с полицией. Пусть леденцы сосут
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14k
GROMOZEKA 11 минут назад
Да она сама ужаленная под крышечку
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3k
Василий Афиногенов 20 минут назад
а самая бухая в лоскуты)
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16k
Shtoppi 23 минуты назад
да она явно сама под мухой. видимо по синьке сработал синдром вахтера (захочу продам, захочу - нет), короче, показать "власть" и повые_ываться. нужно было тупо полицаев вызвать и под протокол предъявить уже этому дикси-шапито. долбанный чурятник, сукабл_ть!!!
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