Продавщица "Дикси" внезапно решила защитить здоровье нации и не продавать алкоголь совершеннолетней компании

А на сдачу пристыдила покупателей с тату и крашеными волосами.
Казалось бы, обычная ситуация: трое друзей хотят выпить и идут в магазин. Но на смене оказалась Ирина с категоричным мнением: неформальная внешность = нетрадиционная ориентация. По словам покупателей, каждый из них показал продавщице паспорт 18+, но получил отказ.
За друзей решила вступиться женщина в очереди — потребовала книгу жалоб, что окончательно взбесило Ирину, — последствия на видео. Сотрудницу пришлось успокаивать коллегам. Жалобу клиенты всё-таки написали и пошли за алкоголем в другой магазин. И у всех закралось подозрение, что продавщица пожадничала и выпила сама.
Пакет оскорблений брать будете?
Источник:
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