Появился стакан, с которым невозможно напиться

Для любителей гулянок и застолий разработали спецстакан - по задумке, он не позволяет своему хозяину напиться.

Как только делаешь глоток, в стакане закрывается отверстие с алкоголем и открывается другое. А там, допустим, лимонад или простая вода.

Хотя сразу же найдутся умельцы, которые нальют крепкий алкоголь в один резервуар и сок - во второй. При таком подходе, пить и запивать спиртное можно будет из одного стакана. Вот тогда изобретение действительно станет полезным.