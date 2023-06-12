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Появился стакан, с которым невозможно напиться

Появился стакан, с которым невозможно напиться

Автор:
12 июня 2023 14:41
Сообщество : Наука
Метки: алкоголь   видео   жидкость   опьянение   отверстие   сок   стакан   
5403
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Толковое изобретение. А вдумчиво выпить можно будет и с ним.

Для любителей гулянок и застолий разработали спецстакан - по задумке, он не позволяет своему хозяину напиться.

Как только делаешь глоток, в стакане закрывается отверстие с алкоголем и открывается другое. А там, допустим, лимонад или простая вода.

Хотя сразу же найдутся умельцы, которые нальют крепкий алкоголь в один резервуар и сок - во второй. При таком подходе, пить и запивать спиртное можно будет из одного стакана. Вот тогда изобретение действительно станет полезным.

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Метки: алкоголь   видео   жидкость   опьянение   отверстие   сок   стакан   
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35  комментариев
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16k
Booka1a 4 часа назад
в чем проблема в обе дырки пивас залить?
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5k
Михаил 59 минут назад
В одну половину водку, в другую пиво. Хватит одного стакана.
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563
­­­­ Час назад
Ну меня просто жизненный опыт уже научил если впереди пьянка будь то пивас или что по крепче ВЫПЕЙ СНАЧАЛА ПОБОЛЬШЕ ВОДЫ! а уже потом приступай к распитию алкоголя...
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1k
Карл Колбасов Час назад
Стакан для особо одаренных.
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22k
AzuveR 2 часа назад
Для тупых пиндосов, самое то.
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14k
Женя 2 часа назад
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7k
Дмитрий 2 часа назад
Тупейшее изобретение. Не для русских.
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6k
Андрей Крылов 2 часа назад
Идея в слиле запрограммированного портсигара Леонида Ильича Брежнева, который выдавал не более чем сигарету в определённое время. А что мешает воспольваться "помощью друга", охранника, горничтой, да просто соседа и хнакомого и т.п? Идея так себе. Её хакнет любой бомж :)
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8k
grey ghost 2 часа назад
Действие НАШЕГО в одно отделение пиво, в другое водка. Всё система дала сбой.
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26k
Егор 2 часа назад
Ссылка coub.com
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37k
Александр 2 часа назад
можно еще изобрести бутылку с водкой с запаянным наглухо горлышком....
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19k
scorpick 2 часа назад
Какая-то хрень.
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92k
sapér Vodička 3 часа назад
Ссылка coub.com
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7k
rutt 3 часа назад
Пошлость какая-то
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14k
котегRUS 3 часа назад
кто нибудь что нибудь понял ?
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35k
Опаньки 3 часа назад
продукт дубина просто переводит
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15k
Smiley 3 часа назад
Заморачиваться переливать чтобы потом НЕ выпить?
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15k
Smiley 3 часа назад
Когда коту нечего делать...
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1k
Лютый вам Бетховен 3 часа назад
Зачем?
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13k
Shtoppi 3 часа назад
<<Для любителей гулянок и застолий разработали спецстакан - по задумке, он не позволяет своему хозяину напиться.>>
--------------
ну и в чем тогда будет заключаться смысл гулянок и застолий? народ на них ходит как раз для того чтобы бухать и расслабляться. ну а если нет желания напиваться - тупо переворачиваешь стакан/стопку донышком вверх, когда нужная кондиция достигнута.
как по мне, то это очередная идиотская разработка из серии "а вдруг выстрелит", чтобы на дебилах, которые это купят, денег поднять.
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421
Stekr 3 часа назад
Напитки поменять местами
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August

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