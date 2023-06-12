Появился стакан, с которым невозможно напиться

Толковое изобретение. А вдумчиво выпить можно будет и с ним.
Для любителей гулянок и застолий разработали спецстакан - по задумке, он не позволяет своему хозяину напиться.
Как только делаешь глоток, в стакане закрывается отверстие с алкоголем и открывается другое. А там, допустим, лимонад или простая вода.
Хотя сразу же найдутся умельцы, которые нальют крепкий алкоголь в один резервуар и сок - во второй. При таком подходе, пить и запивать спиртное можно будет из одного стакана. Вот тогда изобретение действительно станет полезным.
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Заходит к Брежневу секретарь и говорит, что к нему пришли ходоки из деревни, хотят поговорить. Брежнев велел впустить их и тут же спрашивает:"- Ну что, мужики, как жизнь в Матушке-России?" Мужики: "- Да все в порядке! Только одна просьба есть. Прикажите, чтобы на бутылках водки, на пробках, стали опять "язычок" делать, а то без него очень неудобно открывать бутылку." Брежнев пообещал сделать так, поговорили ещё чуток и мужики ушли. После их ухода Брежнев открыл сейф, достал бутылочку "Посольской" водки, отвинтил пробку, налил себе в рюмку чуть-чуть, долго смотрел на завинчивающуюся пробку, пожал недоумённо плечами, а потом сказал: "-Я одного на пойму, зачем тут "язычок?"
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ну и в чем тогда будет заключаться смысл гулянок и застолий? народ на них ходит как раз для того чтобы бухать и расслабляться. ну а если нет желания напиваться - тупо переворачиваешь стакан/стопку донышком вверх, когда нужная кондиция достигнута.
как по мне, то это очередная идиотская разработка из серии "а вдруг выстрелит", чтобы на дебилах, которые это купят, денег поднять.