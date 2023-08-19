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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 604 поста • 36 подписчиков подписаться
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Драма из-за сертификата на алкоголь

Драма из-за сертификата на алкоголь

Автор:
19 августа 2023 09:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   алкоголь   мужчина   неадекват   повежение   пьянь   сертификат   
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Любитель вкусных (но не очень полезных) напитков купил подарочный сертификат на 3 тысячи, однако ознакомившись с условиями решил немедленно вернуть свои кровные.

Продавцы попытались объяснить ему, что процесс возврата не быстрый, и это взбесило тревожного посетителя — он вырвал из рук девушки-кассира айфон, разбил об стену, забрал деньги из кассы и ушёл.

Теперь его ищут: перфомансы такого рода законодательством точно не приветствуются.

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Метки: Видео   алкоголь   мужчина   неадекват   повежение   пьянь   сертификат   
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1  комментарий
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Мистер Фикс 24 минуты назад
Видимо, впарили, не объяснив
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