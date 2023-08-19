Драма из-за сертификата на алкоголь

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Любитель вкусных (но не очень полезных) напитков купил подарочный сертификат на 3 тысячи, однако ознакомившись с условиями решил немедленно вернуть свои кровные.
Продавцы попытались объяснить ему, что процесс возврата не быстрый, и это взбесило тревожного посетителя — он вырвал из рук девушки-кассира айфон, разбил об стену, забрал деньги из кассы и ушёл.
Теперь его ищут: перфомансы такого рода законодательством точно не приветствуются.
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