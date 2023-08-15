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Пёс хорошенько прошёлся по недавно залитой бетонной площадке

Пёс хорошенько прошёлся по недавно залитой бетонной площадке

Автор:
15 августа 2023 09:54
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Видео   бетон   животные   забавно   следы   собака   
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Жители Бразилии после работ забыли закрыть входную дверь, чем и воспользовался их творческий питомец.

В итоге хозяевам пришлось отмывать лапы пса и разглаживать заново площадку.

Очень даже красиво получилось. Могли бы и оставить

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Метки: Бразилия   Видео   бетон   животные   забавно   следы   собака   
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3  комментария
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40
Павел Час назад
Я бы оставил. В ночь на 10 марта 2022 г. Котюн мой оставил этот последний след на кресле. (Пить ходил он уже наощупь(((

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98
AlexWoyz 5 минут назад
след в истории оставить не удалось..
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4k
Alex 44 минуты назад
Плохой мальчик
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