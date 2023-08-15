Пёс хорошенько прошёлся по недавно залитой бетонной площадке

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Жители Бразилии после работ забыли закрыть входную дверь, чем и воспользовался их творческий питомец.
В итоге хозяевам пришлось отмывать лапы пса и разглаживать заново площадку.
Очень даже красиво получилось. Могли бы и оставить
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