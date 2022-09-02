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Уличный пёс стащил жареного цыпленка из припаркованного автомобиля

Уличный пёс стащил жареного цыпленка из припаркованного автомобиля

Автор:
02 сентября 2022 08:14
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Еда   видео   вор   животные   кража   прикол   собака   
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Камера наблюдения, установленная в бразильском городе Перейра-Баррету, запечатлела забавную кражу. Пожилой мужчина оставил открытым боковое окно в автомобиле и пошёл по своим делам. Бездомный пёс учуял запах жареного цыпленка из машины и забрался в салон.
Пёс определил источник запаха, забрался в салон припаркованного автомобиля через окно и стащил обед мужчины.

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Метки: Бразилия   Еда   видео   вор   животные   кража   прикол   собака   
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11  комментариев
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26k
Киры4 2 часа назад
Собака воравака.
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10k
Oleg Минуту назад
Бразилия... там даже собаки гоп-стопом промышляют...
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8k
Mowgley Z ⚔ 6 минут назад
Украсть барбосу долго не позволяла совесть, видно же, как стоял в раздумьях
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1k
Иван 13 минут назад
В бразилии?? Он бы еще ключи оставил и табличку повесил Открыто. Турист походу
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14k
Типа граф 21 минуту назад
Тихо спи.здил и ушёл - называется нашёл !
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1k
Бомбардир 21 минуту назад
Ладно хоть машину не угнал.
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0
Человече Z 36 минут назад
Хороший мальчик!
А дедуля - растяпа. Но его мне жаль.
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19k
nobody® 42 минуты назад
Дед поймёт, что украли курицу и подумает на местную банду. Берегитесь, пацаны, дед будет мстить
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2k
andrey morozov 49 минут назад
В Бразилии даже собаки грабят
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1k
Alex Час назад
Красава!
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22k
Егор Час назад
Ссылка coub.com
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