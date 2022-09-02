Уличный пёс стащил жареного цыпленка из припаркованного автомобиля

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Камера наблюдения, установленная в бразильском городе Перейра-Баррету, запечатлела забавную кражу. Пожилой мужчина оставил открытым боковое окно в автомобиле и пошёл по своим делам. Бездомный пёс учуял запах жареного цыпленка из машины и забрался в салон.
Пёс определил источник запаха, забрался в салон припаркованного автомобиля через окно и стащил обед мужчины.
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