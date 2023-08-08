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Когда хозяйка роняет чипсину на пол

Когда хозяйка роняет чипсину на пол

Автор:
08 августа 2023 09:10
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   начос   собака   чипсы   
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Забавный сюжет из жизни женщины и её трёх четвероногих питомцев. Комично и кинематографично!

Хороший, плохой, злой

Тот самый момент, когда хозяйка трёх псов роняет чипсину начос.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   начос   собака   чипсы   
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3  комментария
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7k
Владимир 7 минут назад
Забавно...
Понравилось!
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−19
Человек 8 минут назад
Баба и 4 собаки или 4 кошки это "похороны"
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37k
russger 23 минуты назад
Скучная хренотень. Концовка вообще днище. Думал хоть "петросяновская" шутка будет, а не, нифига.
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