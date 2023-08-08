Когда хозяйка роняет чипсину на пол

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Забавный сюжет из жизни женщины и её трёх четвероногих питомцев. Комично и кинематографично!
Хороший, плохой, злой
Тот самый момент, когда хозяйка трёх псов роняет чипсину начос.
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