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Собака забила гол на соревнованиях по пляжному футболу

Собака забила гол на соревнованиях по пляжному футболу

Автор:
28 июля 2023 12:27
Метки: Видео   Крым   животные   пляжный футбол   собака   футбол   
865
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В Крыму на соревнованиях по пляжному футболу собака вкатила мяч в ворота одной из команд.
Всё произошло во время серии пенальти в финальном матче турнира с участием команд “Русь А-Строй” (Симферополь) и “Легион” (Севастополь).

При счёте 4:4 голкипер симферопольцев отбил удар севастопольского футболиста, но неожиданно вбежавший на поле четвероногий форвард решил поддержать "Легион" и добил мяч в ворота. Невероятный гол пса, к сожалению, не засчитали, а итоговым триумфатором турнира стала команда из Симферополя.

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Метки: Видео   Крым   животные   пляжный футбол   собака   футбол   
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3  комментария
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9k
Владимир Полчаса назад
Вратарь -скотина. Ударил мячом по собаке. Хорошо, что он мазила.
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Darki 12 минут назад
Вратарь ишак крыворукий.И так пропустил ещё и на собачке отрывается.Нечего на зеркало пенять коль рожей не вышел
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324
Дмитрий Байков 18 минут назад
в очко себе пни свой мяч гнойный, козлина вонючая.
такой гол один хрен не засчитают, чего на животное беззащитное бросаться то...
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