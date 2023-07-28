Собака забила гол на соревнованиях по пляжному футболу

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В Крыму на соревнованиях по пляжному футболу собака вкатила мяч в ворота одной из команд.
Всё произошло во время серии пенальти в финальном матче турнира с участием команд “Русь А-Строй” (Симферополь) и “Легион” (Севастополь).
При счёте 4:4 голкипер симферопольцев отбил удар севастопольского футболиста, но неожиданно вбежавший на поле четвероногий форвард решил поддержать "Легион" и добил мяч в ворота. Невероятный гол пса, к сожалению, не засчитали, а итоговым триумфатором турнира стала команда из Симферополя.
При счёте 4:4 голкипер симферопольцев отбил удар севастопольского футболиста, но неожиданно вбежавший на поле четвероногий форвард решил поддержать "Легион" и добил мяч в ворота. Невероятный гол пса, к сожалению, не засчитали, а итоговым триумфатором турнира стала команда из Симферополя.
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такой гол один хрен не засчитают, чего на животное беззащитное бросаться то...