Четвероногий воришка стащил курицу у хозяйки

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Видео с погоней вооружённой шваброй пожилой жительницы пригорода Ханоя, снятое её родственником, стало очень популярным в Сети.
Владелец скотного двора и псарни нашёл способ привлечь внимание к своему каналу в Youtube, обнаружив комичность ситуации, когда его престарелая родственница устраивает погоню за вороватым четвероногом питомцем.
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