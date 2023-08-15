FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14547 постов • 1686 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Четвероногий воришка стащил курицу у хозяйки

Четвероногий воришка стащил курицу у хозяйки

Автор:
15 августа 2023 10:10
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   курица   собака   украл   умора   
1125
1
1

Видео с погоней вооружённой шваброй пожилой жительницы пригорода Ханоя, снятое её родственником, стало очень популярным в Сети.

Владелец скотного двора и псарни нашёл способ привлечь внимание к своему каналу в Youtube, обнаружив комичность ситуации, когда его престарелая родственница устраивает погоню за вороватым четвероногом питомцем.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   животные   забавно   курица   собака   украл   умора   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Алексей 2 часа назад
На ужин у родственницы будет курица по-корейски)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ivan 15 минут назад
Кя - дя...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий 19 минут назад
Хозяйка в майке, а пёс в свитере
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98
AlexWoyz 36 минут назад
кино и корейцы..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
266
Человече Z 48 минут назад
Собачка хочет курочку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона 59 минут назад
Собакен - курожракен!

Там не курица, а целый кабан в перьях!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Игорь Час назад
это что - два дубля "погони"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1159920



Другие посты автора
Популярное в сообществах
18-летняя россиянка приехала сдавать экзамен на права в ГИБДД за рулём автомобиля
18-летняя россиянка приехала сдавать экзамен на права в ГИБДД за рулём автомобиля
Межпланетная российская станция "Луна-25" передала первые снимки из космоса
Межпланетная российская станция "Луна-25" передала первые снимки из космоса
Набирающие популярность в сообществах
Удивительные люди из общественного движения "Русская община"
Удивительные люди из общественного движения "Русская община"
11 Фильмов ужасов 2023 для тех, кто уже всё посмотрел
11 Фильмов ужасов 2023 для тех, кто уже всё посмотрел
Стримера на Twitch задержали после раздачи тапочек в центре Нью-Йорка
Стримера на Twitch задержали после раздачи тапочек в центре Нью-Йорка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичная вакансия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#животные#в мире#забавно#сарказм#Автовсячина#картинки#СССР
#люди#машина#Прикол#новости#аварии#авто аварии#Испания#волосы#криминал#факты
#интересно#автомобили#интересное#подборка#ДТП#кино#США#добро#соцсети#ЧП
Это Россия, детка Это Россия, детка Весна на ферме Весна на ферме Собаки пошатнули равновесие хозяина Собаки пошатнули равновесие хозяина Завтрак отменяется: пса застукали в самый неподходящий момент Завтрак отменяется: пса застукали в самый неподходящий момент "Ни о чем не жалею": кот погрыз пакет с кошачьей мятой "Ни о чем не жалею": кот погрыз пакет с кошачьей мятой Собака с курицей в пасти была вынуждена отпустить свою добычу Собака с курицей в пасти была вынуждена отпустить свою добычу

На что жалуетесь?

Вернуться