Дружелюбный пёс проник на сцену и решил составить компанию танцовщице

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В Бразилии пёс решил составить компанию женщине, танцевавшей на сцене. Героиня ролика не была готова к такому повороту событий, но не растерялась и сделала животного участником представления.
К танцевавшей на сцене женщине неожиданно присоединился дружелюбный пёс.
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