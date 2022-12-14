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Дружелюбный пёс проник на сцену и решил составить компанию танцовщице

Дружелюбный пёс проник на сцену и решил составить компанию танцовщице

Автор:
14 декабря 2022 09:17
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Прикол   Юмор   видео   добро   животные   позитив   собака   
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В Бразилии пёс решил составить компанию женщине, танцевавшей на сцене. Героиня ролика не была готова к такому повороту событий, но не растерялась и сделала животного участником представления.
К танцевавшей на сцене женщине неожиданно присоединился дружелюбный пёс.

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Метки: Бразилия   Прикол   Юмор   видео   добро   животные   позитив   собака   
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7  комментариев
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50k
dima423 57 минут назад
ну и танцовщица... мне кажется я лучше станцую, хоть я и далеко не хороший танцор))
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2k
Walther 2 минуты назад
По глазам видно, не плясать он на сцену залез!
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6k
klop 24 минуты назад
Так и было задумано
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15k
Сергей Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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Борис Карабанов 59 минут назад
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