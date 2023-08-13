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"Встань и иди": чудесное исцеление попрошайки

"Встань и иди": чудесное исцеление попрошайки

Автор:
13 августа 2023 09:51
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   инвалид   исцеление попрошайки   люди   мошенники   обман   
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Прохожий не остался равнодушным к несчастному мужчине и меньше чем за 40 секунд вернул ему возможность ходить. А вы в чудеса не верили...

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Метки: Видео   инвалид   исцеление попрошайки   люди   мошенники   обман   
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4  комментария
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
так половину попрошаек можно так исцелить . Особенно тех что работают на цыган.
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4k
просто Дмитрий 6 минут назад
Шоу получше "Битва экстрасенсов" будет
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6k
мемфрид 9 минут назад
Чудеса)
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5k
Babangdida 45 минут назад
Это не Россия! То ли Сербия, то ли Болгария. Может и Северная Македония.
Прохожий святой, наверное (хоть и без нимба). Хотя, если следовать логике, полиция должна бы загрести его в кутузку, чтобы неповадно было нападать на крышуемых попрошаек...
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