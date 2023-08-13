"Встань и иди": чудесное исцеление попрошайки

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Прохожий не остался равнодушным к несчастному мужчине и меньше чем за 40 секунд вернул ему возможность ходить. А вы в чудеса не верили...
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Прохожий святой, наверное (хоть и без нимба). Хотя, если следовать логике, полиция должна бы загрести его в кутузку, чтобы неповадно было нападать на крышуемых попрошаек...