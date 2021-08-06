Неравнодушные пассажиры спасли инвалида, упавшего на рельсы метро

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В метро Нью-Йорка пассажиры объединилась, чтобы спасти мужчину в инвалидной коляске, оказавшегося на рельсах. Очевидец запечатлел волнующий момент спасения.
Инцидент произошел 4 августа на станции Юнион-сквер. Спасенного мужчину доставили в больницу с неопасными для жизни травмами.
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