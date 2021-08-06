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Сообщество Жизнь в США 720 постов • 232 подписчика подписаться
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Неравнодушные пассажиры спасли инвалида, упавшего на рельсы метро

Неравнодушные пассажиры спасли инвалида, упавшего на рельсы метро (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 10:03
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ynews   Нью-Йорк   видео   добро   инвалид   люди   метро   спасение   сша   
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В метро Нью-Йорка пассажиры объединилась, чтобы спасти мужчину в инвалидной коляске, оказавшегося на рельсах. Очевидец запечатлел волнующий момент спасения.

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Метки: ynews   Нью-Йорк   видео   добро   инвалид   люди   метро   спасение   сша   
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3  комментария
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38k
dima423 55 минут назад
круто почти как в голливуде)
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548
робт 4 минуты назад
чудесное исцеление
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9k
Александр 53 минуты назад
Где тут инвалид? Оператор, который вертикально снимает?
На презентации новой Лады безногий мальчик встал и вышел из зала...
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Mr.Adamson

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