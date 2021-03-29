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Правильные ответы ввели в ступор телефонных мошенников

Правильные ответы ввели в ступор телефонных мошенников (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 09:26
Сообщество : Мошенничество
Метки: видео   мошенники   мошенничество   обман   сбербанк   телефонный разговор   
3173
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1
Вот как надо правильно отвечать телефонным мошенникам!

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Метки: видео   мошенники   мошенничество   обман   сбербанк   телефонный разговор   
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19  комментариев
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10
Герман Час назад
Мошенники в пенсионном фонде сидят!
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15k
Пумба 18 секунд назад
Мне тут пару недель назад позвонили. Бла-бла-бла, служба безопасности, картой какого банка пользуететсь? Я-то сразу понимал, что это развод. Спрашиваю: "А вы служба безопасности какого банка?" Сразу трубку бросили.
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3k
Serj81 5 минут назад
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2k
Anatoly Tananykhin 36 минут назад
Нафиг с ними разговаривать, я если чудом каким-то принимаю с таких номеров вызов - после первых фраз прекращаю разговор.
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3k
Федя Хитрый Anatoly Tananykhin 6 минут назад
Зря. Потролить весело можно. И при этом трубку я первый никогда не кладу. Что бы линию подольше занимать и тем самым хоть как то кого то может быть уберечь.
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10k
Олегbl4 39 минут назад
Нетипичные фразы произносят:
Я Вас поняла.
Фиксирую ответ.
Пластиковые продукты.
Резервная ячейка.
Двухфакторная защита структуры идентификации.

Пытаются жути нагнать.
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13k
seller-k Олегbl4 12 минут назад
Точно. Но парниша - не промах. В двух фразах восемь раз произнёс "как-бы", тоже задаёт тон общения
, не расслабишься - поди пойми

Был у меня знакомец, так у него через слово присказка "ёкарный нос". Минута-две и бегом от него.
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3k
Димка Смола/67 49 минут назад
Час им делал мозги стоя в пробке! В конце послал их на куй выродков, причем как правило акцент южный или хохляцкий противный до чёртиков !!!
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3k
ezhik Димка Смола/67 Полчаса назад
,.противный до чёртиков"....высшая раса?
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1k
Morfei ezhik 23 минуты назад
ЯЯ Яволь :-)
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10
Герман 51 минуту назад
Кстати хорошая идея для вебкамщиц,с одной стороны факмашина работает или дилдо огроменный себе в зад запихивает,а с другой она вся из себя сотрудница сбера,и с клиентами общается! А они могут её дисциплинарным наказаниям подвергать за донат,ну и параллельно она лохов разводит,без отрыва так сказать от производства! Ну и далее так сказать встречайте в каждом офисе и эко-системе Сбера повсеместно! Так сказать пообщаться с понравившимся менеджером!
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37
Юденич Час назад
Для прикола можно с ними и пообщаться. Но я предпочитаю с ними не разговаривать и сразу блокировать номер.
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−6
4k
RomaXz Час назад
Зачем с ними разговаривать вообще ?
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1k
Morfei RomaXz 22 минуты назад
У них разговор платный. Так что будьте добры общаться с ними по часу ЫЫЫЫЫ.
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609
Denis Rogut RomaXz 21 минуту назад
Вы разговариваете и отнимаете время у данного оператора. Соответственно есть вероятность, что менее опытный в данном вопросе человек, не попадется на уловку.
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4k
RomaXz Denis Rogut Минуту назад
Ты же понимаешь, что этот мошенник не один, и в данный момент они пытаются развести пару сотен людей? Твой разговор - капля в море. Тут надо грамотность населения повышать, а не на линии сидеть.
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4k
RomaXz Morfei Минуту назад
Им эти разговоры ничего не стоят :)
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1k
Палыч Час назад
Красава!
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