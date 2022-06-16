Запоминающаяся социальная реклама

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Грамотная и доходчивая социальная реклама на злобу дня. Паркуйтесь правильно!
Когда по-другому до общества не достучаться.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
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Без обсуждений.
Без скандалов.
Просто накуй.
Это у неё часы идут быстро.
Как говорил Жир (а он в бабах толк знал) : после 30 бабы-хлам.
Мужик до 50 лет - просто красавчик.
Если нормальный - в одних трусах с радостью возьмут.
Если хороший - и без трусов возьмут.