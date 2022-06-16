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Запоминающаяся социальная реклама

Запоминающаяся социальная реклама

Автор:
16 июня 2022 11:07
Сообщество : Юмор
Метки: видео   жена   измена   инвалид   люди   муж   парковка   реклама   социальная реклама   
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Грамотная и доходчивая социальная реклама на злобу дня. Паркуйтесь правильно!
Когда по-другому до общества не достучаться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   жена   измена   инвалид   люди   муж   парковка   реклама   социальная реклама   
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18  комментариев
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11k
Antique computer 2 часа назад
Kurwa!
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231
igm_1963 4 секунды назад
Без каментов.....
Ссылка www.youtube.com
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18k
Александр 6 минут назад
Понял, показали (не)типичную польскую семью, где лысый паркуется как мудак, а жiнка его......
Ссылка www.youtube.com
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38k
jonnyD Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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1k
Мурчелло 53 минуты назад
Там по моему три инвалида.
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17k
Пумба 57 минут назад
Ну такое себе...
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337
Джонни Час назад
т.е. значит такое у них общество
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1k
CKO Час назад
Ролик в тему. Жалко что он до тех, кто паркуется на местах для инвалидов не дойдёт. Если до них знаки, разметка и рисунок "метр на метр" на асфальте не доходит... То ролик точно не дойдёт.
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38k
Александр Час назад
Ахахахахахаха - классно!
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88k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Баба сразу пойдёт накуй.
Без обсуждений.
Без скандалов.
Просто накуй.
Это у неё часы идут быстро.
Как говорил Жир (а он в бабах толк знал) : после 30 бабы-хлам.
Мужик до 50 лет - просто красавчик.
Если нормальный - в одних трусах с радостью возьмут.
Если хороший - и без трусов возьмут.
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27k
Владимир 2 часа назад
Хрень какая то.
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