Россиянка лишилась более 2 млн рублей, сделав перевод по QR-коду

54-летнюю жительницу Саратова, можно обманули по классической схеме – ей позвонил «специалист» из банка и заявил, что ее сбережения под угрозой.
Чтобы женщина не сомневалась в словах собеседника, ей прислали фотографию якобы служебного удостоверения и рабочий телефон.
Затем женщине отправили QR-код и инструкцию по его применению, следуя которой гражданка добралась до ближайшего банкомата, поднесла смартфон к сканеру и подтвердила списание со счета всех своих сбережений.
Эти деньги женщина копила долгие годы и собиралась на них купить жилье для дочери. В отношении аферистов возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведется следствие.
Источник:
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Второй вариант - позвонить в банк и отменить перевод, как мошеннический.
В обоих вариантах деньги вернут, во втором за получателем денег ещё и приедут.
Нет, конечно если на том конце докажут, что за эти деньги продали какой-то товар или оказали какую-то услугу и был выдан кассовый чек, то неприятности начнутся уже у отозвавшего платеж, но это не тот случай.
Или в России можно деньги из банковской системы вывести анонимно?