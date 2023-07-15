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Россиянка лишилась более 2 млн рублей, сделав перевод по QR-коду

Россиянка лишилась более 2 млн рублей, сделав перевод по QR-коду

Автор:
15 июля 2023 09:39
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   доверчивость   люди   мошенники   мошенничество   обман   сбережения   
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54-летнюю жительницу Саратова, можно обманули по классической схеме – ей позвонил «специалист» из банка и заявил, что ее сбережения под угрозой.

Чтобы женщина не сомневалась в словах собеседника, ей прислали фотографию якобы служебного удостоверения и рабочий телефон.


Затем женщине отправили QR-код и инструкцию по его применению, следуя которой гражданка добралась до ближайшего банкомата, поднесла смартфон к сканеру и подтвердила списание со счета всех своих сбережений.


Эти деньги женщина копила долгие годы и собиралась на них купить жилье для дочери. В отношении аферистов возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведется следствие.

Источник:

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Метки: Видео   доверчивость   люди   мошенники   мошенничество   обман   сбережения   
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14  комментариев
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
Хорошо всё же, когда на счету 50 руб. Хрен спишут
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662
cvintus_1 8 минут назад
Откуда у этих людей большие деньги? Может быть я не так живу))
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848
Шурман 44 минуты назад
Россиянка. У нас капец , неделю назад жена пошла в магазин ДИ в Брюсселе это косметика , купила себе мыло за 5.65 евро заплатила визой а продавщица говорит ой не проходит попробуйте через пин код и опа прошло . Короче а вечером началось , с карты начали снимать по 15 раз 5.56 и за все эти дни было снято с карты 247 раз , в банке карту аннулировали сделали стоп но с нее все еще снимают бабки . Сделали все по правилам , с утра с карты сняли последние 80 евро и на том счете вообще ни чего не осталось . В 7 утра ездили в полицию криминальную написали заявление там сказали почему сразу не пришли ? ну думали банк все решит а на деле ни хрена . Короче 2.500 евро просто так слизали . В банк опять звонили нам говорят мы знаем вы уже 10 раз открыли диспут и мы разбираемся , и странно магазин ДИ а бабки уходят на ДТ
(( короче вот ей урок на всю жизнь , мне уже так пытались сделать я сказал простите я пойду сниму бабки и дам вам кэшем и там сразу засуетились .
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1k
svarog19692007 49 минут назад
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6k
livaneth Час назад
Первый вариант - позвонить в банк и отменить перевод, как ошибочный.
Второй вариант - позвонить в банк и отменить перевод, как мошеннический.
В обоих вариантах деньги вернут, во втором за получателем денег ещё и приедут.
Нет, конечно если на том конце докажут, что за эти деньги продали какой-то товар или оказали какую-то услугу и был выдан кассовый чек, то неприятности начнутся уже у отозвавшего платеж, но это не тот случай.
Или в России можно деньги из банковской системы вывести анонимно?
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11k
Copycat Час назад
Мне когда так звонят "с банка" я обычно спрашиваю "чей крым?" реакция "сотрудника банка" обычно фиерична
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206
Ариманов turyst 23 минуты назад
Чей именно наш? И всё.
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1k
rudenkov Час назад
54-летнюю жительницу Саратова, можно обманули???
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