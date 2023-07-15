Россиянка лишилась более 2 млн рублей, сделав перевод по QR-коду

Чтобы женщина не сомневалась в словах собеседника, ей прислали фотографию якобы служебного удостоверения и рабочий телефон.

Затем женщине отправили QR-код и инструкцию по его применению, следуя которой гражданка добралась до ближайшего банкомата, поднесла смартфон к сканеру и подтвердила списание со счета всех своих сбережений.

Эти деньги женщина копила долгие годы и собиралась на них купить жилье для дочери. В отношении аферистов возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведется следствие.