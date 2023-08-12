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Москвич искупался в киселе из медуз в Азовском море

Москвич искупался в киселе из медуз в Азовском море

Автор:
12 августа 2023 09:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в Азовском море   медузы   море   мужчина   странный   чудик   
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На видео видно, что мужчина наслаждается тем, что вокруг него невероятное количество медуз. Кроме того, он даже обтирается ими, как мочалками.

Авторы видео, комментируя происходящее, сообщили, что этот мужчина приехал в Крым из Москвы и считает, что кисель из медуз якобы каким-то образом положительно влияет на организм.

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Метки: Видео   в Азовском море   медузы   море   мужчина   странный   чудик   
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3  комментария
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1k
Мария Коненкова 24 минуты назад
О, это чисто стариковский прикол, тоже такое видела на Чёрном море: когда медуз вот так много, некоторые пожилые люди берут их и начинают натираться, чтоб обстрекала, типа, это полезно (как крапива, стрекаться которой некоторые тоже считают полезным).
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82
iskra Полчаса назад
Или у него кожа как у бегемота,или он очень сильно пожалеет, когда из воды вылезет..
Медузы на видео - корнероты,жалят чувствительно,но жечь начинает не сразу.
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18k
Andrey 55 минут назад
Некоторые из этих медуз могут не слабо так ужалить.
Эффект для организма безусловно будет.
В положительности эффекта сомневаюсь зело.
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