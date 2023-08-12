Москвич искупался в киселе из медуз в Азовском море

928
1
1
На видео видно, что мужчина наслаждается тем, что вокруг него невероятное количество медуз. Кроме того, он даже обтирается ими, как мочалками.
Авторы видео, комментируя происходящее, сообщили, что этот мужчина приехал в Крым из Москвы и считает, что кисель из медуз якобы каким-то образом положительно влияет на организм.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
Медузы на видео - корнероты,жалят чувствительно,но жечь начинает не сразу.
Эффект для организма безусловно будет.
В положительности эффекта сомневаюсь зело.