Лучшая покупка бати

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Женщина запечатлела своего мужа, хорошо проводящего время на батуте. Похоже, что мужчина ни капли не пожалел о том, что купил его.
Когда решил порадовать своего внутреннего ребёнка.
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