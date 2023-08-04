Забег к деве Марии

Собор Лос-Реалехос. Тенерифе. Перед выносом статуи девы Марии по центральному нефу пробежал молодой человек с ребенком на плечах. Никем не остановленный, религиозный фанатик усадил мальчика прямо к ногам Пресвятой Богородицы. Позже, он пояснил, что хотел получить благословение для своего отпрыска.

