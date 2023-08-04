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Забег к деве Марии

Забег к деве Марии

Автор:
04 августа 2023 11:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Собор Лос-Реалехос   верующие   забавно   мужчина   ребенок   статуя девы Марии   чудик   
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Собор Лос-Реалехос. Тенерифе. Перед выносом статуи девы Марии по центральному нефу пробежал молодой человек с ребенком на плечах. Никем не остановленный, религиозный фанатик усадил мальчика прямо к ногам Пресвятой Богородицы. Позже, он пояснил, что хотел получить благословение для своего отпрыска.

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Метки: Видео   Собор Лос-Реалехос   верующие   забавно   мужчина   ребенок   статуя девы Марии   чудик   
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7  комментариев
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47k
Максим Т. 2 часа назад
Фанатизм ни к чему хорошему не приводит. И не важно какой, религиозный ли, нет ли.
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4k
Артур 7 минут назад
И как давно статуя, или изображение на доске, или незахороненные останки стали обладать божественной силой? Язычество какое то. А ведь один из законов божьих, данных Моисею гласит: "Не сотворите себе идолов!" И не важно, какой это идол - статуя, портрет, кости и пр.
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951
ruslan d 9 минут назад
страшное дело ...
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2k
Dema 50 минут назад
Ето шта било?
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449
sever84 51 минуту назад
Ссылка coub.com
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Опаньки 54 минуты назад
средневековье
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Alex Час назад
Мудила
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