Забег к деве Марии

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Собор Лос-Реалехос. Тенерифе. Перед выносом статуи девы Марии по центральному нефу пробежал молодой человек с ребенком на плечах. Никем не остановленный, религиозный фанатик усадил мальчика прямо к ногам Пресвятой Богородицы. Позже, он пояснил, что хотел получить благословение для своего отпрыска.
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