По факту должен: женщина возмущена тем, что незнакомец не помог ей

Жительница Одессы пожаловалась в сети на неизвестного мужчину, который не помог ей поднять упавшие на пол продукты в магазине. В ходе ролика женщина заявила, что мужчина по факту должен каждой женщине за то, что та "в будущем когда-то может или не может родить ему ребёнка".