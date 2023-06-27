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По факту должен: женщина возмущена тем, что незнакомец не помог ей

По факту должен: женщина возмущена тем, что незнакомец не помог ей

Автор:
27 июня 2023 09:10
Метки: Видео   возмущение   женщина   мнение   мужчина   помощь   
2041
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Жительница Одессы пожаловалась в сети на неизвестного мужчину, который не помог ей поднять упавшие на пол продукты в магазине. В ходе ролика женщина заявила, что мужчина по факту должен каждой женщине за то, что та "в будущем когда-то может или не может родить ему ребёнка".

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   возмущение   женщина   мнение   мужчина   помощь   
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49  комментариев
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5k
Димка Смола/67 Час назад
Я запутался к епени матери..... То должны, то не должны, то опять должны но теперь не те кто был не должен а те должны кто не должны............ мать ты с утра таблеточки наверно перепутала
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3k
leofox 49 секунд назад
Мороженое нужно сначала оплатить, прежде чем жрать его начинать
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3k
Кирилл 3 минуты назад
по идее все бабы должны мужикам, потому что до их беременности именно мужики вынашивают детей
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26
skorpin 3 минуты назад
Чисто из-за уважения не матерись!!!!
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266
Catherine 5 минут назад
Старый животный мир))))) Похоже, она думает, что в новом животном мире как-то по-другому.
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4k
Nicksed 5 минут назад
А мне вот интересно-может надо было сначала рассчитаться а потом мороженку развёртывать?Или в одессе так принято посреди магазина жрать.
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25k
Михаил Сметанкин 7 минут назад
"Мужчины, сейчас женщины не на столько нуждаются в вас.."
Хахахахахахахахаха! Компьютер - помоги разобраться! Мотоцикл - помоги поднять! Машину - помоги починить! Полку - помоги приколотить! Лично в моем окружении почти нет женщин, которые бы РЕАЛЬНО не нуждались в мужчинах! А окружение у меня крайне разнообразное!
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5k
Бабай 7 минут назад
Украинцам все должны по умолчанию. А украинкам в два раза больше
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3k
Ежик 9 минут назад
А, говорящая утка на пафосе)
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12
Андрей Граф 12 минут назад
шмара тупая...
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10k
Михаил 14 минут назад
мужчина по факту должен женщине за писечку ))
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−11
Magnus Ducatus Lituaniæ 15 минут назад
Ученые выяснили, чего хочет женщина, но она уже передумала.
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14k
Shtoppi 17 минут назад
видео о том, как на пустом месте привлекать к себе внимание, если ты нах_й никому не посралась, ягодка такая.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
903
211
twincam 20 минут назад
Ух ты й.о.п.ти )))) какие мы рассудительные )))))
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
14k
7k
Николай 20 минут назад
Не смог я досмотреть, эти возмущения о самой себе...
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56k
Олег 24 минуты назад
без единого удара по голове сбил корону, да так, что и просторы черепной коробки открылись, а там ветер
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36k
russger Полчаса назад
Давайте каждую ТП сюда теперь тащить -_- За посты о подобных шмарах надо навечно банить.
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143
Катюшка Полчаса назад
Ужас..... испанский стыд.....
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3k
Semёn Полчаса назад
Где женщина?
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