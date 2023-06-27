По факту должен: женщина возмущена тем, что незнакомец не помог ей

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Жительница Одессы пожаловалась в сети на неизвестного мужчину, который не помог ей поднять упавшие на пол продукты в магазине. В ходе ролика женщина заявила, что мужчина по факту должен каждой женщине за то, что та "в будущем когда-то может или не может родить ему ребёнка".
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Хахахахахахахахаха! Компьютер - помоги разобраться! Мотоцикл - помоги поднять! Машину - помоги починить! Полку - помоги приколотить! Лично в моем окружении почти нет женщин, которые бы РЕАЛЬНО не нуждались в мужчинах! А окружение у меня крайне разнообразное!