Железногорец наводит порядки в параллельном мире, где его никто не слушается

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Занятная картина с улицы Свердлова — не то пьяный, не то под чем-то мужчина устраивает разбор полётов. Кому? Воздуху, а может, тем, кого простые смертные не видят.
Утренняя планёрка в понедельник !
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