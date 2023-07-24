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Железногорец наводит порядки в параллельном мире, где его никто не слушается

Железногорец наводит порядки в параллельном мире, где его никто не слушается

Автор:
24 июля 2023 08:49
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   забавно   мужчина   планерка   пьяный   чудик   
1068
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Занятная картина с улицы Свердлова — не то пьяный, не то под чем-то мужчина устраивает разбор полётов. Кому? Воздуху, а может, тем, кого простые смертные не видят.

Утренняя планёрка в понедельник !

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Метки: Видео   забавно   мужчина   планерка   пьяный   чудик   
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7  комментариев
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2k
Василий Афиногенов Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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Алексей 11 минут назад
Актер, по Станиславскому тренируется
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1k
Николай 14 минут назад
Бывший коллега по работе тоже в параллельном мире прибывал часа три в день. Думаю у него просто был стресс)))
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Nitroglicerin 38 минут назад
Делирий это, во всей красе.
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6k
sumrаknn 50 минут назад
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6k
sumrаknn 51 минуту назад
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLk3jC43EAM6arQhJfYwWnMiGqlahHrSXHWQ&usqp=CAUhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLk3jC43EAM6arQhJfYwWnMiGqlahHrSXHWQ&usqp=CAU
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19k
сеньор Леонсио 56 минут назад
Нео уже не тот, матрица победила.
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