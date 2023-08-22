В Челябинске мужчина помыл собаку мощной струёй воды, однако не всем это понравилось

1708
1
1
Хозяин привязал питомца и помыл из шланга на автомойке. В процессе собака издавала звуки боли и страха, но хозяин не проявлял к этому никакого внимания.
После появления видео в соцсетях владельца обозвали живодером и призвали изъять животное.
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда хозяйка роняет чипсину на пол
- Забавная реакция пса на фен
- Собака забила гол на соревнованиях по пляжному футболу
- В Приморье тигр утащил собаку
- Собака почти неделю ждала хозяина у входа в больницу
Новости партнёров
реклама