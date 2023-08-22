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В Челябинске мужчина помыл собаку мощной струёй воды, однако не всем это понравилось

В Челябинске мужчина помыл собаку мощной струёй воды, однако не всем это понравилось

Автор:
22 августа 2023 09:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   автомойка   живодер   животные   собака   струя воды   челябинск   
1708
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Хозяин привязал питомца и помыл из шланга на автомойке. В процессе собака издавала звуки боли и страха, но хозяин не проявлял к этому никакого внимания.

После появления видео в соцсетях владельца обозвали живодером и призвали изъять животное.

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Метки: Видео   автомойка   живодер   животные   собака   струя воды   челябинск   
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18  комментариев
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670
Predictor 2 часа назад
У меня одного видео без звука???
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John Freeman Полчаса назад
Что-то на видео собака никаких звуков не издаёт, и вообще ей нравится похоже.
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8k
soar Полчаса назад
Во-первых, у собак совершенно другой болевой порог. Во-вторых, он ее моет с достаточно большого расстояния. В-третьих, а где звуки боли и страха?
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5k
Александр 48 минут назад
А мудака этого посадить на цепь и помыть вот так...
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552
ruslan d Час назад
Ну там главное настроить чтоб не разрезало
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Собаки любят в говне всяком валяться. Почему бы из этих неравнодушных , не сформировать выездную клининговую бригаду, для вывалявшихся в говне собак?!
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10k
Алексей 2 часа назад
Я в жару из керхера постоянно остужаю своих домочадцев,такой душ больше нигде кроме керхера не найдешь,главное не в лицо
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32
Никита Сёмкин Lehoia 2 часа назад
прям в упор то можно не подносить, им при желании можно сыр презать.....с расстояния полутора-двух метров норм душик в жару
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