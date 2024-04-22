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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1371 пост • 58 подписчиков подписаться
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Девушку со щенком сбило мощной волной на скалистой тропе в Крыму

Девушку со щенком сбило мощной волной на скалистой тропе в Крыму

Автор:
22 апреля 2024 11:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Девушка   Крым   волна   животные   сбило волной   собака   щенок   
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В поселке Новый Свет местная жительница решила сделать красивое фото на память вместе своим щенком на Соколиной топе, но бурная вода резко изменило её планы.

Большая волна с такой силой ударила по скале, на которой находилась девушка, что сбила ее с ног вместе с ее собакой — они тут же оказались на краю твердых камней, и их едва не унесло в море.


На кадрах с места слышен крик испуганной девушки, к которой на помощь сразу же кинулись прохожие. К счастью, самой местной жительнице и ее собачке удалось спастись, а экстренные службы тем временем напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности и на побережье и в горах.


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Метки: Видео   Девушка   Крым   волна   животные   сбило волной   собака   щенок   
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7  комментариев
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10k
Гвоздь 2 часа назад
перекричала море
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33k
Kladbische 4 минуты назад
Собачку жалко, натерпелась бедолага из-за дуры хозяйки.
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25k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Постоянно эти дебилы вляпываются , то во время шторма на пирс выпрут , то купаться полезут в шторм , вам баранам за свою жизнь то не страшно полоумные.
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23k
BiZ Полчаса назад
я ьуй че понял. там же веревка натянута. веревка осталась, баба исчезла.
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27k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Собака бы такого не допустила, это на должна эту бабу на поводке водить!

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5k
Убийца Прохиндеев Час назад
У моря культа п*зды нет.
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65
uid-tfwhppoz Убийца Прохиндеев Полчаса назад
хорошо сказал...
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2343 поста (2287 в горячем)

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