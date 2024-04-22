Девушку со щенком сбило мощной волной на скалистой тропе в Крыму

В поселке Новый Свет местная жительница решила сделать красивое фото на память вместе своим щенком на Соколиной топе, но бурная вода резко изменило её планы.
Большая волна с такой силой ударила по скале, на которой находилась девушка, что сбила ее с ног вместе с ее собакой — они тут же оказались на краю твердых камней, и их едва не унесло в море.
На кадрах с места слышен крик испуганной девушки, к которой на помощь сразу же кинулись прохожие. К счастью, самой местной жительнице и ее собачке удалось спастись, а экстренные службы тем временем напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности и на побережье и в горах.
Источник:
- Девушке не дали позаниматься йогой
- Милый пушистый будильник
- Щенки поменялись мамами
- Щенок, который не привык учиться на своих ошибках
- Щенок следует за своей хозяйкой