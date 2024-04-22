Девушку со щенком сбило мощной волной на скалистой тропе в Крыму

Большая волна с такой силой ударила по скале, на которой находилась девушка, что сбила ее с ног вместе с ее собакой — они тут же оказались на краю твердых камней, и их едва не унесло в море.

На кадрах с места слышен крик испуганной девушки, к которой на помощь сразу же кинулись прохожие. К счастью, самой местной жительнице и ее собачке удалось спастись, а экстренные службы тем временем напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности и на побережье и в горах.