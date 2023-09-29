Пёс выбежал на поле во время матча чемпионата Мексики по футболу и показал, как надо обращаться с мячом

Финал одного из матчей чемпионата Мексики по футболу оказался поистине феерическим. И дело не в самой игре. На поле выбежала собака. Судья остановил встречу, вратарь отбросил мяч, а "футболист" на четырех лапах этим тут же воспользовался.
Пес показал спортсменам проигравшей команды отличные навыки владения спортивным снарядом: дриблинг, умение быстро ускориться с мячом и обвести соперника. В роли последнего выступили стюарды, которые гонялись за животным.
Впрочем, мастер-класс, который дал людям пес, немного разрядил атмосферу. Проигравшим было уже не только обидно, но и смешно, а их болельщики в качестве утешения получили маленькое околофутбольное шоу.
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