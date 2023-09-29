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Пёс выбежал на поле во время матча чемпионата Мексики по футболу и показал, как надо обращаться с мячом

Пёс выбежал на поле во время матча чемпионата Мексики по футболу и показал, как надо обращаться с мячом

Автор:
29 сентября 2023 08:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Мексика   животные   забавно   мяч   поле   собака   футбол   
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Финал одного из матчей чемпионата Мексики по футболу оказался поистине феерическим. И дело не в самой игре. На поле выбежала собака. Судья остановил встречу, вратарь отбросил мяч, а "футболист" на четырех лапах этим тут же воспользовался.

Пес показал спортсменам проигравшей команды отличные навыки владения спортивным снарядом: дриблинг, умение быстро ускориться с мячом и обвести соперника. В роли последнего выступили стюарды, которые гонялись за животным.


Впрочем, мастер-класс, который дал людям пес, немного разрядил атмосферу. Проигравшим было уже не только обидно, но и смешно, а их болельщики в качестве утешения получили маленькое околофутбольное шоу.


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Метки: Видео   Мексика   животные   забавно   мяч   поле   собака   футбол   
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5k
Александр Час назад
Собака-мяч отнимака.
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9k
Oleg 20 минут назад
Негодяи у собаки мяч отнимают... будто других мячей у них нет...
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
кошки тоже любят футбол

Ссылка coub.com
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