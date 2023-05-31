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Эмоциональное видео жительницы Приморья, которая встретила сразу двух амурских тигров на дороге в поле.
Самое интересное, что женщина совершенно не испугалась, а даже наоборот, пыталась подозвать тигра известным способом: "кис-кис-кис". Пользователи рады, что история благополучно закончилась, как для человека, так и для представителей фауны.
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Жительница Приморья на трассе за городом встретила амурских тигров. Оказалось, что это была ее давняя мечта, и девушка очень эмоционально отреагировала на неожиданную встречу.