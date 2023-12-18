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Парень, для которого не бывает страшных животных и насекомых

Парень, для которого не бывает страшных животных и насекомых

Автор:
18 декабря 2023 12:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   жуть   красота   насекомые   природа   удивительно   
1073
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Многие люди падают в обморок при виде обычного таракана или паука. Но для автора видео, они являются милыми крошками и любимыми питомцами. К слову, его букашек никак нельзя назвать "маленькими". Он показал, как быстро растут его подопечные насекомые и животные.


Наверное, у этого парня крайне редко бывают гости.

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Метки: Видео   животные   жуть   красота   насекомые   природа   удивительно   
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5  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Одобряю!
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1k
Angelpro 13 минут назад
Чуть не обосрался )) в кресле
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2k
Илья 47 минут назад
Психопат
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673
Человек Разумный Час назад
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ Час назад
Стив Ирвин, великолепный телеведущий, но видимо тоже считал что для него не бывает страшных животных... очень жаль, сколько мог интересных передач еще снять.
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