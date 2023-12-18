Парень, для которого не бывает страшных животных и насекомых

1073
1
1
Многие люди падают в обморок при виде обычного таракана или паука. Но для автора видео, они являются милыми крошками и любимыми питомцами. К слову, его букашек никак нельзя назвать "маленькими". Он показал, как быстро растут его подопечные насекомые и животные.
Наверное, у этого парня крайне редко бывают гости.
Источник:
Ссылки по теме:
- Паук охотится на муху
- Австралийка нашла во дворе необычный подвижный "песок", который оказался насекомыми
- Стая скворцов устраивает невероятные танцы в небе
- На дне Яванской впадины на глубине 7 километров засняли невиданное ранее существо
- Мечта увидеть амурского тигра в дикой природе внезапно исполнилась у жительницы Приморья
Новости партнёров
реклама