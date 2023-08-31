Спасение телёнка из колодца

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В Уссурийске спасатели помогли телёнку выбраться из колодца. Животное упало в нерабочий водопроводный коллектор.
С четырехметровой глубины при помощи пожарных рукавов и штурмовой лестницы специалистам удалось эвакуировать животное. Сейчас теленок в безопасности и уже жует сено. Хозяин счастлив.
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