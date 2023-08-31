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Спасение телёнка из колодца

Спасение телёнка из колодца

Автор:
31 августа 2023 08:11
Сообщество : Животные
Метки: Приморье   Спасение   Уссурийск   животные   колодец   телёнок   
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В Уссурийске спасатели помогли телёнку выбраться из колодца. Животное упало в нерабочий водопроводный коллектор.

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Метки: Приморье   Спасение   Уссурийск   животные   колодец   телёнок   
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