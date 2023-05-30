«Киса, какой ты красивый!»

Жительница Приморья на трассе за городом встретила амурских тигров. Оказалось, что это была ее давняя мечта, и девушка очень эмоционально отреагировала на неожиданную встречу.
Автолюбительница заметила тигра на границе Шкотовского и Михайловского районов. «Всю жизнь мечтала увидеть! Сначала подумала, что это человек идет. Киса, кисонька! Какой ты красивый!» — не сдержала эмоций девушка. Она остановила машину прямо рядом с животным и снимала его через стекло, и хищник отреагировал очень спокойно — просто смотрел на человека.
Видео опубликовано в телеграм-канале центра «Амурский тигр»
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Немного отъехав, девушка обнаружила, что зверь был не один — из леса вышел второй тигр. Еще раз порадовавшись снятым кадрам, она поехала по своим делам.
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Нормальная реакция какая должна быть? С криком "ААААААА!!!!" валить как можно дальше? Встретила тигра, полюбовалась (не выходя из машины), поехала дальше. Нормальное поведение, ИМХО
А из-за таких любителей залепить видео в тик-ток тигры и становятся агрессивными и нападают на человека
А вот то что эта киска не боится человека - наводит на грустные мысли... убежать от неё или залезть на дерево не получится.