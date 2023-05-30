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«Киса, какой ты красивый!»

«Киса, какой ты красивый!»

Автор:
30 мая 2023 14:49
Сообщество : Животные
Метки: Ferae   Panthera tigris tigris   Приморский край   амурский тигр   большие кошки   дикие животные   семейство кошачьих   тигры   
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Жительница Приморья на трассе за городом встретила амурских тигров. Оказалось, что это была ее давняя мечта, и девушка очень эмоционально отреагировала на неожиданную встречу.

Автолюбительница заметила тигра на границе Шкотовского и Михайловского районов. «Всю жизнь мечтала увидеть! Сначала подумала, что это человек идет. Киса, кисонька! Какой ты красивый!» — не сдержала эмоций девушка. Она остановила машину прямо рядом с животным и снимала его через стекло, и хищник отреагировал очень спокойно — просто смотрел на человека.


Видео опубликовано в телеграм-канале центра «Амурский тигр»



Немного отъехав, девушка обнаружила, что зверь был не один — из леса вышел второй тигр. Еще раз порадовавшись снятым кадрам, она поехала по своим делам.


Источник:

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Метки: Ferae   Panthera tigris tigris   Приморский край   амурский тигр   большие кошки   дикие животные   семейство кошачьих   тигры   
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10  комментариев
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3k
Pioner76 4 часа назад
Бабуся тупая как стол. Котику только прыжок сделать... и авто перекрашивать как минимум.
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17k
Алексей 3 часа назад
Тигр такой:

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33k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
Вывод: если вам "приспичило" на границе Шкотовского и Михайловского районов - лучше в штаны... )))
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81
Человек Разумный 3 часа назад
А где фотки кирпичного завода открытого водителем авто ?
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953
surgy 4 часа назад
Видимо молодой тигр, пока не пуганный.
А из-за таких любителей залепить видео в тик-ток тигры и становятся агрессивными и нападают на человека
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28k
Юрьевич 4 часа назад
Этой киске достаточно 1 раз лапой ударить, чтобы убить человека.
А вот то что эта киска не боится человека - наводит на грустные мысли... убежать от неё или залезть на дерево не получится.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
14597



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