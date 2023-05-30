«Киса, какой ты красивый!»

Автолюбительница заметила тигра на границе Шкотовского и Михайловского районов. «Всю жизнь мечтала увидеть! Сначала подумала, что это человек идет. Киса, кисонька! Какой ты красивый!» — не сдержала эмоций девушка. Она остановила машину прямо рядом с животным и снимала его через стекло, и хищник отреагировал очень спокойно — просто смотрел на человека.





Видео опубликовано в телеграм-канале центра «Амурский тигр»



