На дне океана обнаружили около сотни новых видов живых существ

По данным океанической переписи (есть и такая), ежегодно ученые открывают около 2200 новых видов. Поэтому недавние новости действительно впечатляют: несколько недель назад ученые обнаружили более 100 новых морских видов в Баунти-Троге в Новой Зеландии.
Ocean Census — это глобальный альянс ученых, исследователей, благотворительных организаций и ряда других специалистов, которые занимаются поиском и учетом океанской жизни от поверхности до всей глубины океана.
В феврале члены команды из Ocean Census, Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии (NIWA) и Музея Новой Зеландии Те Папа Тонгарева объединились для миссии по исследованию отдаленного желоба Баунти, глубоководной впадины. Мыс расположен у восточного побережья Южного острова Новой Зеландии.
За три недели экспедиции они собрали около 1800 образцов, некоторые из которых были обнаружены на глубине более 15 000 футов (почти 5 км).
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