На дне океана обнаружили около сотни новых видов живых существ

Ocean Census — это глобальный альянс ученых, исследователей, благотворительных организаций и ряда других специалистов, которые занимаются поиском и учетом океанской жизни от поверхности до всей глубины океана.

В феврале члены команды из Ocean Census, Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии (NIWA) и Музея Новой Зеландии Те Папа Тонгарева объединились для миссии по исследованию отдаленного желоба Баунти, глубоководной впадины. Мыс расположен у восточного побережья Южного острова Новой Зеландии.

За три недели экспедиции они собрали около 1800 образцов, некоторые из которых были обнаружены на глубине более 15 000 футов (почти 5 км).