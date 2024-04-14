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На дне океана обнаружили около сотни новых видов живых существ

На дне океана обнаружили около сотни новых видов живых существ

Автор:
14 апреля 2024 09:31
Сообщество : Животные
Метки: животные   красота   находка   океан   под водой   прирола   удивительно   ученые   
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По данным океанической переписи (есть и такая), ежегодно ученые открывают около 2200 новых видов. Поэтому недавние новости действительно впечатляют: несколько недель назад ученые обнаружили более 100 новых морских видов в Баунти-Троге в Новой Зеландии.


Ocean Census — это глобальный альянс ученых, исследователей, благотворительных организаций и ряда других специалистов, которые занимаются поиском и учетом океанской жизни от поверхности до всей глубины океана.

В феврале члены команды из Ocean Census, Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии (NIWA) и Музея Новой Зеландии Те Папа Тонгарева объединились для миссии по исследованию отдаленного желоба Баунти, глубоководной впадины. Мыс расположен у восточного побережья Южного острова Новой Зеландии.


За три недели экспедиции они собрали около 1800 образцов, некоторые из которых были обнаружены на глубине более 15 000 футов (почти 5 км).


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Метки: животные   красота   находка   океан   под водой   прирола   удивительно   ученые   
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2  комментария
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11k
Vacony 54 минуты назад
их можно есть ? ))
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3k
Yàlìshān dà 45 минут назад
Вытащи быстро аквалангиста из глубины, так тот тоже станет новым существом.
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2284 поста (2187 в горячем)

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