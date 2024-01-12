Жуткие гляделки: тигр вышел к людям в Приморье

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В Красноармейском округе Приморского края, недалеко от реки Правая Приманка, был замечен амурский тигр. Хищник без страха приблизился к людям и позволил себя снять на видео.
Судя по кадрам, которые снял очевидец, хищник подошел прямо к жилым постройкам. Не нападал, агрессии не показывал, просто смотрел на людей. Игра в гляделки продолжалась пару минут, потом хищник ушел в лес.
Оператор предположил, что гость — молодой двухлетний самец. По словам мужчины, подобное в этой местности происходит «почти каждый день».
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