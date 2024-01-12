FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15670 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Жуткие гляделки: тигр вышел к людям в Приморье

Жуткие гляделки: тигр вышел к людям в Приморье

Автор:
12 января 2024 09:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Приморье   гляделки   животные   красота   тигр   
559
1
1

В Красноармейском округе Приморского края, недалеко от реки Правая Приманка, был замечен амурский тигр. Хищник без страха приблизился к людям и позволил себя снять на видео.

Судя по кадрам, которые снял очевидец, хищник подошел прямо к жилым постройкам. Не нападал, агрессии не показывал, просто смотрел на людей. Игра в гляделки продолжалась пару минут, потом хищник ушел в лес.

Оператор предположил, что гость — молодой двухлетний самец. По словам мужчины, подобное в этой местности происходит «почти каждый день».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Приморье   гляделки   животные   красота   тигр   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Alex 18 минут назад
Тигр: "Мужик, чего орешь. Лучше закурить дай"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

799131



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Один день из жизни работников скорой помощи
Один день из жизни работников скорой помощи
15 изображений, которые покажут новые грани мира
15 изображений, которые покажут новые грани мира
Набирающие популярность в сообществах
Обещаем к следующему Новому Году испохабить ещё одну классическую советскую кинокомедию
Обещаем к следующему Новому Году испохабить ещё одну классическую советскую кинокомедию
Сказочное Бали
Сказочное Бали
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Покушения не ёлку не прошли бесследно

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#интересное#кино#авто аварии#Автовсячина#США#шоу бизнес#Китай
#животные#автомир#Прикол#люди#аварии#фильм#кот#Еда#знаменитости#уголовное дело
#в мире#машина#Юмор#факты#ДТП#позитив#подборка#забавно#истории#улыбнуло
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни "Мне вас жаль, кожаные": в Приморье тигр встретил людей, а те назвали его "дурочкой" "Мне вас жаль, кожаные": в Приморье тигр встретил людей, а те назвали его "дурочкой" В Приморье тигр стал по-хозяйски расхаживать по местным посёлкам В Приморье тигр стал по-хозяйски расхаживать по местным посёлкам Тигрица оплакивает двух детёнышей, которые ушли из жизни Тигрица оплакивает двух детёнышей, которые ушли из жизни Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались Жители Приморья поймали акулу рядом с туристической базой Жители Приморья поймали акулу рядом с туристической базой

На что жалуетесь?

Вернуться