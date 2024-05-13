FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8803 поста • 1066 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Конфликт с подростком закончился дракой

Конфликт с подростком закончился дракой

Автор:
13 мая 2024 10:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Владивосток   Россия   драка   конфликт   подросток   
2221
1
1

Во Владивостоке подростку сделали замечание за неподобающее поведение. Молодой человек начал хамить и спровоцировал драку.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Владивосток   Россия   драка   конфликт   подросток   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
kuchipachi 2 часа назад
Что то вспомнился пост, где друг своего товарища вырубил, когда тот вел себя примерно так же. Жаль, что тут друзья менее активно влияли на своего, мягко говоря, неадекватного товарища
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
130
Wolf 18 минут назад
Он же обкуренный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
diman02 Полчаса назад
Компота на всех хватит !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сергей Попов 43 минуты назад
Больше всего мне понравилось, как женщина подошвой приложилась к лицу быдлана на 1:10.
Но вообще странно, что взрослые вокруг не вмешались и не оттащили уродов за шиворот куда подальше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрей Час назад
а где обещанная драка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
Дмитрий Мальченков Час назад
свинота хватается за камни руками машет гниль ещё и бухущий ублюдок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
Дмитрий Мальченков Час назад
вонючие [мат] довили его не трогайте ребёнка ссука сжечь всю мерзоту
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Час назад
Сборище дебилов кислотных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Б.Касторский Час назад
Не скажу, что раньше подростки были все вменяемые, но с доступом к сети, они стали активней показывать себя. Наверное, какой-то славы ожидают. Но не думают о последствиях.
Поколение натворил - извинись. Жаль!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
130
Wolf Б.Касторский 17 минут назад
Раньше меньше видели. А быдла такого хватало всегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
такой после о[мат]@ливания сразу побежит к мамочке - ааааа, дитятку обиделиии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98k
Доктор Джонс 2 часа назад
Быкан обдолбанный...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3958 постов (3951 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

794319



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Эстонцы пришли через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в российском Ивангороде
Эстонцы пришли через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в российском Ивангороде
Российские ученые разработали новый материал
Российские ученые разработали новый материал
Набирающие популярность в сообществах
Прорыв из окружения. Реальный эксперимент
Прорыв из окружения. Реальный эксперимент
Как ленд-лиз превратился в локализацию
Как ленд-лиз превратился в локализацию
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#Юмор#люди#конфликт#Спорт#автомобили#драка#Санкт-Петербург
#животные#СССР#Россия#кино#машина#новости#аварии#авария#Евровидение#Краснодар
#история#забавно#интересно#Прикол#кот#Китай#автобус#ДТП#Еда#милота
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине Пьяные мужчины избили подростков в торговом центре Пьяные мужчины избили подростков в торговом центре Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату Драка в московском дворе переросла в избиение Драка в московском дворе переросла в избиение Женская драка с неожиданным финалом Женская драка с неожиданным финалом Собачник сломал мужчине нос после замечания Собачник сломал мужчине нос после замечания

На что жалуетесь?

Вернуться