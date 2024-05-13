Конфликт с подростком закончился дракой

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Во Владивостоке подростку сделали замечание за неподобающее поведение. Молодой человек начал хамить и спровоцировал драку.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Но вообще странно, что взрослые вокруг не вмешались и не оттащили уродов за шиворот куда подальше.
Поколение натворил - извинись. Жаль!
Одно дело выделываться и показывать свою удаль лишь на свою компанию. Другое дело, когда потенциально многомиллионная аудитория. Вот и срывает им крышу сильнее.