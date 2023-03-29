Женская драка с неожиданным финалом

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В Тюменской области произошла драка между двумя местными жительницами. Конец вялотекущего поединка оказался весьма неожиданным для всех очевидцев.
По одной из версий, дамочки не поделили мужчину. Присутствует ненормативная лексика.
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Тюмень!
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