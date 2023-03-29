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Женская драка с неожиданным финалом

Женская драка с неожиданным финалом

Автор:
29 марта 2023 08:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Тюмень   видео   драка   инцидент   конфликт   
857
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В Тюменской области произошла драка между двумя местными жительницами. Конец вялотекущего поединка оказался весьма неожиданным для всех очевидцев.

По одной из версий, дамочки не поделили мужчину. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Россия   Тюмень   видео   драка   инцидент   конфликт   
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19  комментариев
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21k
Davy Jones 36 минут назад
Подрались как то трудовик и учитель физкультуры. Победил трудовик, потому что каратэ, это каратэ, а лом, это лом.
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356
Liberman 2 минуты назад
Блин, у них там своя атмосфера... Четкие пацанчики стоят, курят,смотрят.
Их чики-жабы дерутся.
Тюмень!
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8k
SuperTroll 3 минуты назад
Я думал это Китай, местные кунг-фу практикуют..а это Тюмень..
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3k
OLDer 15 минут назад
Не хило хилая воткнула!
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138
Добрый Самаритянин 18 минут назад
Как же блевотно это выглядит...
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53k
dima423 22 минуты назад
нихерасе у мелкой удар поставлен)) четко срубила
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217
Вася Пупкин 23 минуты назад
Неожиданный финал-это то, что машина обзор загородила?
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5k
Frank Borman 23 минуты назад
Баба в гневе - пострашнее атомой бомбы.
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73k
Доктор Джонс Полчаса назад
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10k
Игорь Полчаса назад
Тюменская область, там хоть один русский - есть?
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32k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Конец простой: пришел тягач,
И там был трос, и там был врач...
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
Отличный удар!
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4k
Олег Белов 40 минут назад
Томск не Тюменская область.
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1k
Шурман 41 минуту назад
Если это женщины то я папа римский .
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