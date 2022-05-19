Двое мужчин не поделили лифт в торговом центре и устроили драку

В торговом центре Санкт-Петербурга мужчина с коляской спровоцировал драку из-за то, что его не пропустили первым в лифт. Началось всё с того, что семьянин толкнул другого посетителя коляской перед лифтом и услышал в свой адрес ироничную фразу «спасибо, что не по ногам». Мужчина с коляской ответил «пожалуйста», и, когда подошел лифт, пошёл в кабину напролом.

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Мужчина с коляской толкнул девушку, которая попыталась войти в лифт вперед него. За девушку вступился молодой человек и началась драка.



Парень получил перелом костей носа и ушибы. У девушки, за которую молодой человек заступался, в травматологии зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, большой синяк под глазом и рассечение брови.



Инцидент произошёл вечером 14 мая. Пострадавшая написала заявление в полицию.