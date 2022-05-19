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Двое мужчин не поделили лифт в торговом центре и устроили драку

Двое мужчин не поделили лифт в торговом центре и устроили драку

Автор:
19 мая 2022 10:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   драка   инцидент   конфликт   лифт   люди   санкт-петербург   
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В торговом центре Санкт-Петербурга мужчина с коляской спровоцировал драку из-за то, что его не пропустили первым в лифт. Началось всё с того, что семьянин толкнул другого посетителя коляской перед лифтом и услышал в свой адрес ироничную фразу «спасибо, что не по ногам». Мужчина с коляской ответил «пожалуйста», и, когда подошел лифт, пошёл в кабину напролом.
Мужчина с коляской толкнул девушку, которая попыталась войти в лифт вперед него. За девушку вступился молодой человек и началась драка.

Парень получил перелом костей носа и ушибы. У девушки, за которую молодой человек заступался, в травматологии зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, большой синяк под глазом и рассечение брови.

Инцидент произошёл вечером 14 мая. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   видео   драка   инцидент   конфликт   лифт   люди   санкт-петербург   
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2  комментария
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8k
SSD Полчаса назад
...хоть не расчленили никого)
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956
GROMOZEKA 2 минуты назад
Не оправдываю колясочника, на справедливости ради скажу, что клетчатая тетка полезла вперед всех.
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