Путешествуя по Мексике, не забывайте носить с собой ненужный смартфон

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В некоторых странах просто необходимо носить с собой второй смартфон, который не жалко. Героиня ролика доказывает это на собственном примере.
Главное, чтобы какой-нибудь нехороший человек не позвонил на спрятанный смартфон, когда грабитель рядом.
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