Путешествуя по Мексике, не забывайте носить с собой ненужный смартфон

FISHKINET
Попробуйте новые Mibro Earbuds4 – стильные беспроводные наушники для любителей музыки Попробуйте новые Mibro Earbuds4 – стильные беспроводные наушники... Неожиданный сюрприз для победителя Неожиданный сюрприз для победителя Дедушка приобнял милую девушку, которая оказалась парнем Дедушка приобнял милую девушку, которая оказалась парнем Такие разные дачные майские: фото отдыха девушек из России Такие разные дачные майские: фото отдыха девушек из России В Волгограде эффектный пролёт раритетных самолётов над толпой попал на видео В Волгограде эффектный пролёт раритетных самолётов над толпой... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 мая Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 мая Вернувшийся с того света фигурист Роман Костомаров впервые вышел на связь Вернувшийся с того света фигурист Роман Костомаров впервые вышел... "Комсомольская правда" от 9 мая 1945 года "Комсомольская правда" от 9 мая 1945 года «Это осознанная работа против нашей страны»: в Госдуме захотели запретить показывать в России новую серию «Гриффинов» про Челябинск «Это осознанная работа против нашей страны»: в Госдуме захотели... «Поехали на свадьбу к другу и стали крутить машины»: известного дагестанского блогера и его приятелей-лихачей задержала полиция «Поехали на свадьбу к другу и стали крутить машины»: известного... Россияне забросали соцсети Белого дома поздравлениями с Днём Победы Россияне забросали соцсети Белого дома поздравлениями с Днём Победы Блиновская даже после ареста сумела развести поклонников на 5,5 млн рублей Блиновская даже после ареста сумела развести поклонников на 5,5... Серж Генсбур: бунтарь, завоевавший сердца в СССР Серж Генсбур: бунтарь, завоевавший сердца в СССР Приставал, но не насиловал: суд присяжных поставил точку в деле Дональда Трампа против писательницы Приставал, но не насиловал: суд присяжных поставил точку в деле... Белый дом: США с союзниками победили фашизм во Второй мировой войне Белый дом: США с союзниками победили фашизм во Второй мировой войне Вечная память: теперь не только дедам и прадедам Вечная память: теперь не только дедам и прадедам Увлекательная погоня&nbsp;мотополиции за подозреваемыми в Бразилии⁠⁠ Увлекательная погоня мотополиции за подозреваемыми в Бразилии⁠⁠ Демотиваторы: мужское общество, совещание и халява Демотиваторы: мужское общество, совещание и халява "Не дождётесь!": после госпитализации Петросян опубликовал поздравление с Днём Победы "Не дождётесь!": после госпитализации Петросян опубликовал...
Главная > Видео
Путешествуя по Мексике, не забывайте носить с собой ненужный смартфон

Путешествуя по Мексике, не забывайте носить с собой ненужный смартфон

Автор:
10 мая 2023 11:44
Метки: Телефон   видео   грабитель   мексика   ограбление   смартфон   
1830
1
1

В некоторых странах просто необходимо носить с собой второй смартфон, который не жалко. Героиня ролика доказывает это на собственном примере.

Главное, чтобы какой-нибудь нехороший человек не позвонил на спрятанный смартфон, когда грабитель рядом.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Телефон   видео   грабитель   мексика   ограбление   смартфон   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
802
Рафаэль Час назад
Вот жизнь у них, так всё обыденно происходит!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
247
устал я от вас 5 секунд назад
Спокойно буднично...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Babangdida 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Павел 24 минуты назад
Не заскучаешь у них там.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra Полчаса назад
как у нас в конце 80х... денег ни у кого толком не было, поэтому шапки, украшения... мда...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Alex ASK 43 минуты назад
Лучше возить сразу волыну
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 49 минут назад
Прошареная деваха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Роман Час назад
Мда, весело у них там ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
284
Maikl Час назад
А в качестве брелока к нему - пистолет ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дмитрий

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

162293



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 мая
Набирающие популярность
Любопытные открытия, отвечающие на извечный вопрос «Что будет, если...?»
Любопытные открытия, отвечающие на извечный вопрос «Что будет, если...?»
Декарбонизация. Зачем?
Декарбонизация. Зачем?
Попробуйте новые Mibro Earbuds4 – стильные беспроводные наушники для любителей музыки
Попробуйте новые Mibro Earbuds4 – стильные беспроводные наушники для любителей музыки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не смешно...

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#в мире#интересно#интересное#Москва#9 мая#Индия#факты
#Юмор#Прикол#день победы#картинки#Приколы#полиция#дтп#кино#Россия
#история#животные#подборка#люди#соцсети#арест#женщины#позитив#Канада
Вечная память: теперь не только дедам и прадедам Вечная память: теперь не только дедам и прадедам Крепкая дверь спасла девушку от грабителей Крепкая дверь спасла девушку от грабителей Дерзкий бомж ограбил курьера Дерзкий бомж ограбил курьера Вор украл смартфон спящего работника закусочной Вор украл смартфон спящего работника закусочной Во Владивостоке мужчина ограбил первоклассника Во Владивостоке мужчина ограбил первоклассника Сентиментальный преступник с молотком ограбил продуктовый магазин Сентиментальный преступник с молотком ограбил продуктовый магазин

На что жалуетесь?

Вернуться