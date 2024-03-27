В Китае смартфоны школьников разбили молотком на линейке

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Экстремальные методы воспитания применили в городе Лоуди в Центральном Китае. В одной из частных школ там строго запрещены телефоны. У тех ребят, кто всё же приходит с ними на уроки, их силой отбирают.
Недавно всех учеников выстроили на линейке, а сотрудник школы в военной форме демонстративно разбил телефоны на глазах у детей. Затем он бросил гаджеты в воду. Правомерность его действий активно обсуждают в соцсетях КНР.
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