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В Китае смартфоны школьников разбили молотком на линейке

В Китае смартфоны школьников разбили молотком на линейке

Автор:
27 марта 2024 12:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Телефон   в мире   кита   линека   молоток   смартфон   школа   
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Экстремальные методы воспитания применили в городе Лоуди в Центральном Китае. В одной из частных школ там строго запрещены телефоны. У тех ребят, кто всё же приходит с ними на уроки, их силой отбирают.

Недавно всех учеников выстроили на линейке, а сотрудник школы в военной форме демонстративно разбил телефоны на глазах у детей. Затем он бросил гаджеты в воду. Правомерность его действий активно обсуждают в соцсетях КНР.

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Метки: Видео   Телефон   в мире   кита   линека   молоток   смартфон   школа   
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2  комментария
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Alex Roland 49 минут назад
А молодцы .. со многими блоХерами так надо бы ...
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Уходим отсюда 18 минут назад
К сожалению, это зло планетарного масштаба уже не победить, но бороться надо
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3467 постов (3299 в горячем)

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